PCB瘋漲後的警訊？謝金河點名「3檔太OVER」網友反喊：要噴了

台股近期最火熱的PCB族群，再度成為市場焦點。財信傳媒董事長謝金河示警，日東紡股價重挫24%是一大警訊，提醒投資人留意富喬、建榮、德宏這些長年本業虧多賺少的公司，股價卻已漲翻數倍，明顯「太OVER」。

謝金河指出，今年PCB從AI伺服器需求起漲，帶動銅箔、玻纖布族群全面噴發，從台光電、台燿、金居一路到富喬、德宏、建榮，全都出現翻倍漲勢。但他也提醒，股價大漲後基本面需跟得上，否則難以長久。

不過這番提醒在PTT引發熱議，不少網友反而當作「進場訊號」。有網友直言「本週被點名的個股 幾乎千張大戶減碼 散戶人數大增＝往下噴」、「穩了 繼續噴」、「感謝老謝！PCB準備大爆噴」。

也有鄉民質疑：「老謝不是反指標嗎？」、「看來空不少」、「訊號來了」。更多人直接表態要衝：「週一準時開噴」、「明天歐印PCB」、「富喬要噴啦」、「老謝開金口，星期一全漲停」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。