鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

美國聯準會主席鮑爾釋出「降息仍有空間」的訊號，讓美股四大指數全面大漲，道瓊工業指數大漲846點再創新高，帶動台積電ADR勁揚2.49%，台指期夜盤也衝上24100點以上。法人看好，台股本週有機會再戰24000點大關。

上週台股震盪收黑，一週累計下挫逾570點，三大法人合計賣超千億元。不過隨著美股強勢反彈，市場情緒快速回溫。外界也注意到，美國政府先前傳出「擬入股台積電」的消息，已被澄清並無相關討論。接下來，市場焦點轉向輝達（NVIDIA）即將公布的財報表現。

對於行情發展，PTT股板網友意見分歧。有人抱持樂觀，認為「明天保底24100吧」、「24000只是地板」、「明天直接25000」，甚至喊出「上看30000了吧」。

也有網友提醒風險，直言「只怕開高走低而已」、「下週還有MSCI...一定開高上去倒」、「BTC又跳水了 禮拜一開高走低 收平盤」、「大家都看漲時就是要跑」。

另一些網友則保持戲謔心態，「穩了」、「電梯向上 請抓緊扶手」、「明天槓桿開滿囉」、「衝啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。