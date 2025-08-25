快訊

英超「億元先生」成曼城棄將！足球王子沉浮記

豐原出租套房死亡火警！男女陳屍房內 鄰居清晨曾聞呼救聲

冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾釋放降息訊號，美股四大指數齊揚，道瓊創新高、台指期夜盤衝破24100點，市場看好台股挑戰24000關卡。（路透）
鮑爾釋放降息訊號，美股四大指數齊揚，道瓊創新高、台指期夜盤衝破24100點，市場看好台股挑戰24000關卡。（路透）

美國聯準會主席鮑爾釋出「降息仍有空間」的訊號，讓美股四大指數全面大漲，道瓊工業指數大漲846點再創新高，帶動台積電ADR勁揚2.49%，台指期夜盤也衝上24100點以上。法人看好，台股本週有機會再戰24000點大關。

上週台股震盪收黑，一週累計下挫逾570點，三大法人合計賣超千億元。不過隨著美股強勢反彈，市場情緒快速回溫。外界也注意到，美國政府先前傳出「擬入股台積電」的消息，已被澄清並無相關討論。接下來，市場焦點轉向輝達（NVIDIA）即將公布的財報表現。

對於行情發展，PTT股板網友意見分歧。有人抱持樂觀，認為「明天保底24100吧」、「24000只是地板」、「明天直接25000」，甚至喊出「上看30000了吧」。

也有網友提醒風險，直言「只怕開高走低而已」、「下週還有MSCI...一定開高上去倒」、「BTC又跳水了 禮拜一開高走低 收平盤」、「大家都看漲時就是要跑」。

另一些網友則保持戲謔心態，「穩了」、「電梯向上 請抓緊扶手」、「明天槓桿開滿囉」、「衝啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 降息 台積電 聯準會

延伸閱讀

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

股票有出才是真獲利！「賣太早」反而好…4大訊號教你漂亮退場

00919買進10張、00929加碼1張！存股哥：00919重倉金融股…下周值得期待？

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

相關新聞

PCB瘋漲後的警訊？謝金河點名「3檔太OVER」網友反喊：要噴了

台股近期最火熱的PCB族群，再度成為市場焦點。財信傳媒董事長謝金河示警，日東紡股價重挫24%是一大警訊，提醒投資人留意富喬、建榮、德宏這些長年本業虧多賺少的公司，股價卻已漲翻數倍，明顯「太OVER」。

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

美國聯準會主席鮑爾釋出「降息仍有空間」的訊號，讓美股四大指數全面大漲，道瓊工業指數大漲846點再創新高，帶動台積電ADR勁揚2.49%，台指期夜盤也衝上24100點以上。法人看好，台股本週有機會再戰2

台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

台美關稅談判傳出爭議，有媒體報導稱台灣將以「市場全面開放、台企4年投資2500億美元」作為籌碼，引發社會譁然。不過行政院23日嚴正否認，表示該報導未經查證，內容與實際談判多有出入，強調相關協議仍在進行

股票有出才是真獲利！「賣太早」反而好…4大訊號教你漂亮退場

定期清持股 「賣太早」才好 絕大多數的股市參與者，都是以短期交易及中期波段投資為主，只有少數人以長期持有、股息股利配發作為獲利的來源，因此多數人在買進之初，心裡就在想著何時要賣了。畢竟股票沒有賣

短線愛追股、長線死抱…結局都一樣！不賣就不虧？成「煮青蛙」最後慘賠

你要溫水煮青蛙？還是冷水拔雞毛？ 不管是「溫水煮青蛙」（交易頻繁，買進個股的檔數多，多為交易型的投資人）還是「冷水拔雞毛」（不喜歡積極進出股市，多為波段或長期的投資人），最終的下場都是死路一條，

麥當勞CEO認錯「賣太貴」美國全面降價！網諷：窮鬼都吃不起

美國速食龍頭麥當勞（McDonald’s）執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）坦承餐點售價過高，宣布9月起美國將調降8大熱門套餐價格，並推出5美元早餐與8美元特餐組合，重新打出「超值套餐」品牌。有網友在PTT分享新聞時感嘆，麥當勞過去是平民食物，如今「連窮鬼都吃不起」，CEO雖然承認賣太貴，但此舉「跟台灣麥當勞沒有關係」，引來大量網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。