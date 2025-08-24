台美關稅談判爆爭議…行政院駁「市場全面開放」傳言！網酸：只有遺憾沒有提告

台美關稅談判傳出爭議，有媒體報導稱台灣將以「市場全面開放、台企4年投資2500億美元」作為籌碼，引發社會譁然。不過行政院23日嚴正否認，表示該報導未經查證，內容與實際談判多有出入，強調相關協議仍在進行，尚未確定任何金額或條件，對於錯誤訊息「深感遺憾」。

行政院台美經貿工作小組指出，目前與美方談判涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、投資與供應鏈合作等議題，攸關台灣產業未來布局。未來若有協議成果，將公開並交付國會審議。對於外界質疑，政府重申以「國家利益與國安」為談判原則，不會隨意妥協。

然而，消息一出在社群掀起論戰。部分網友直言「不告就是真的」、「只有遺憾沒有提告，難怪大家不信」，也有人認為「這底牌怕是藏不住了」、「每次先否認，最後都差不多是真的」。

也有網友持保留態度，質疑「到底什麼時候公布內容？」、「全世界都談完了，只剩我們還在拖」。甚至有人酸「不是喔，不是這樣子喔」，用戲謔口吻調侃政府的澄清。

