股票有出才是真獲利！「賣太早」反而好…4大訊號教你漂亮退場

定期清持股 「賣太早」才好

絕大多數的股市參與者，都是以短期交易及中期波段投資為主，只有少數人以長期持有、股息股利配發作為獲利的來源，因此多數人在買進之初，心裡就在想著何時要賣了。畢竟股票沒有賣出，帳上的損益只能說是紙上富貴，不算真正落袋。

我建議投資人（非長期投資者）每隔一段時間，就要將持股出清，也許是3 個月、6個月或者1年都無妨，股票出清，心情也跟著「輕」起來，然後可以用客觀的態度，重新檢視自己的資產配置與未來規畫。

以我個人操作為例，習慣以波段行情結束及年度作為清算點，不過，因為我是有每天製作完整報表習慣的人，所以不盡然會出清全部持股。

在我的報表上，隨時可以知道每檔股票的張數、成本、損益，還有當日淨值、損益、報酬率，以及每月報酬率、累計報酬率等項目，因此波段結束或者年度清算時，雖然不見得會出清所有股票，但還是會將資產重新做分配，也許是增加投資股票的總金額，或是從獲利當中抽離一部分資金移作他用等。

我學股神 總是「賣太早」

退場這件事，除了有獲利了結、落袋為安的意涵，更積極的意義在於規畫下個階段的投資策略。不過，如何退場？怎樣的退場姿態最優美？這比選股、買股的難度要高上許多。

因為懂得賣股的人可以在選錯股的情形下縮小虧損，甚至還能安然下車，更可以在退場之際付出最低的成本保持戰果。難怪有人說，懂得買股票的是徒弟，懂得賣股票的才是師父。

退場的原則分成兩個方向：一是獲利退場；另一則是虧損出場。在討論有關獲利退場的賣出訊號前，建議投資人要有一種心態：「不要想賣在最高點。」

股神巴菲特在投資界屹立不搖，有人問他操作上有什麼應該改進的地方，他謙稱：「總是賣太早了！」但事實上，賣太早就是股神能創造出傲人績效的重要原因之一。投資要獲利，就是要克服貪婪與恐懼，獲利出脫時就是要先克服想賣最高點的心態。

四個大漲訊號 研判是否該獲利出場

關於獲利出場訊號的研判，大致有以下4種現象要留意：

1.目標價調高 留意股價開始進入不理性區間

當買進某檔股票、成為核心持股標的時，投資人心裡一定會訂出一個目標價，這個價位一般來說最具參考價值。

如果股價如預期中上漲，甚至在後段有漲勢加速的現象時，多數人會再調高目標價。

至於調高的理由，往往是股價上漲後已貼近目標價，或是因為股價上漲，所以預估變得樂觀，例如調高獲利或合理本益比的倍數。在這種情形下調高目標價做法是不嚴謹的，其中暗示著股價開始進入不理性的區間，這時候建議以逢高出脫為原則。

這種情況很常見，我也經常閱讀一些調高個股評等的外資報告，但仔細比較前次內容，其實每股盈餘僅有微幅的修改，之所以將目標價上調，差別只在於合理本益比大幅調升。

2.利多公布 要考慮兩種性質

若是屬於一次性利多公布，例如資產處分利益、資產重估的增值、子公司上市櫃掛牌的釋股利益等，這些都是容易看見的一次性事件，投資人應該站在賣方。許多時候股價的上漲就在於那個夢，一旦實現就要開始接受多方嚴厲的評估標準，所以利多的類型若是一次性，那麼實現的時候通常就是股價的高點。

另一種利多是過去並未在股價上表現出來，但是對公司有長期正面的幫助，那麼公布後股價就算攀升，投資人也無須急著出脫，應該重新評估影響性，例如合併案的綜效評估、財報公告後損益優於預期等，再決定新的目標價位。

3.是否進入循環周期的高峰？

景氣循環股通常在股價高峰時，不僅投資氣氛最樂觀，本益比也會出現偏低現象。請記住，只要是景氣循環股，歷史股價淨值比的高點就是滿足點，千萬不要陷入「低本益比」的陷阱，當循環高峰到了，就算景氣能夠維持較長的一段時間，股價高點亦無多，所以應該逐步出脫持股，這是投資景氣循環股應有認識，千萬不要用錯了評估指標。

4.技術性噴出 就得有隨時賣股的心理準備

股價噴出是一種買盤的宣洩，根據我個人的經驗統計，有一句口訣提供給投資人參考：「不見跳空不見頂，不見跳空不見底」。這裡的跳空是指出現連續3 次，當連續性的買盤或是賣盤出現，這股追價的力量就會宣洩完畢，股價通常會達到合理評價之上，所以當股價出現噴出時，就得有隨時賣股票的心理準備。

不過，這不是說股價一定就會見高拉回，還是要分析造成跳空上漲的內涵。如果成長力度夠大，在經過幾天整理後，或許會再展開新一波的行情。但是在這個點賣出持股、獲利了結，基本上已經賺得合理的報酬了。

先確認是實質利空或大環境改變

虧損賣出的原因，通常不是來自特定訊息，多數是因為當初的買進決策很隨性或不夠嚴謹，心中抱持短線投機的心態，所以偷雞不著蝕把米。其實，短線操作有短線的決策模式，通常看的是當下的「氣勢」，時間不利於短線持有者，千萬不要短投被套變長投，這是我一再提醒投資人的重點，也是很容易犯的錯。不過，就算是短線，建議也不能太隨性，買進決策一定要有依據，比如技術線型很漂亮（技術面）、有特定人士要買進（籌碼面）、有利多會見報（消息面）等，只是短線交易來得快去得也快，賺了錢要快跑，賠了錢更要快跑。

虧損賣出最怕的就是出現實質利空的狀況，利空當然不利於股價，如果是長遠的影響，自然只有出清一途。但是實際操作中，最常出現的是公司出來澄清利空子虛烏有，這時候就要多加思量。

假設股價在低點出現利空，只要評估最壞情形會如何？是否已充分反應？不必急於出脫。若是股價在高點出現利空就要特別注意，建議先衡量股價所處位置，若是股價的結構已經反映了對未來的預期，本益比也高於同業水準，那麼建議小心為上，還是降低一些持股較佳。

至於突發性利空的出現，如果來自大環境發生改變，例如天災（921大地震、331大地震）之類，並非來自公司營運上的過失，此時無須急於出脫股票，一段時間過後，大多會回到原來的股價位置。如果是公司營運上的利空，又是突發性的狀況，我的處置方式一般會偏向出清持股，因為已經無法掌握這家公司的脈動，繼續持股所暴露的風險將無法評估。

總之，投資的關鍵在先選出好標的，然後賣在相對不錯的位置，順利出場，就是一次成功的投資，因此多思考如何讓自己退場的姿態優雅些吧！

（本文摘自大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌）

