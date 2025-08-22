短線愛追股、長線死抱…結局都一樣！不賣就不虧？成「煮青蛙」最後慘賠

你要溫水煮青蛙？還是冷水拔雞毛？

不管是「溫水煮青蛙」（交易頻繁，買進個股的檔數多，多為交易型的投資人）還是「冷水拔雞毛」（不喜歡積極進出股市，多為波段或長期的投資人），最終的下場都是死路一條，兩者的差別在哪裡？前者是在不知不覺的過程中受死，後者比較殘忍些，每次都痛一下、痛一下的受傷，但最後還是死了。認真回想過去賠錢的經驗，在股市進入空頭循環時，是不是不脫這兩種感覺？

通常在行情剛開始啟動時，高檔震盪，成交量很大，個股表現輪動快速，有時是百花齊放，許多股票強勢上漲，但是次日卻難延續漲勢。另一方面，每天都有強勢股出現，誘惑投資人不斷增加持股檔數，當天搶進的股票通常當天還能維持強勢，只是雖然股價收在高點，但也是追高買在高點。

投資人看到表面上當日漲幅不小，心裡可能覺得很高興，但是如果有每天作帳習慣的人就會發現，算出來的損益恐怕沒什麼賺頭，甚至扣掉交易成本還是小賠。隔天除非開高向上，否則這個搶進動作只怕會以賠錢收場。

「放著等解套 不賣就不賠」大誤！

這類的搶短操作，追逐強勢股通常事與願違，次日平盤或小高開出然後翻黑的情況居多，因為當日盤面的最佳女主角又換別檔了，市場資金又去追逐另一家公司或族群。這時候，原來的持股小虧，一般人接下來的做法就是放著等解套，再投入新資金去搶進另一檔強勢股。

這樣的故事幾乎不斷重演：反正不看報表（或是剛好也沒製作報表），都覺得心情很好，搶進的個股股價都表現不錯，只是前一天買進的股票開始向下沉淪。投資人心裡又想著：反正未達停損點就放著吧，不賣就不賠。 大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌

就這樣，一檔一檔持股增加，累計虧損的金額也在增加。直到有一天，回頭發現已滿手股票，每檔似乎都賠不多，但是加總的金額不小，甚至在不斷增加持股檔數的過程，帳戶的錢若已不太夠時，就將先前買進的個股中虧損較少的股票賣掉，以便再追逐新標的。一段時間後，帳戶的錢越來越少，每天又好像操作得很好，這就是標準的「溫水煮青蛙」。一開始還覺得很舒服，直到發現水溫越來越燙時已經來不及了。

行情作頭的後期，其實很危險，通常會出現成交量萎縮的現象，然後莫名的重挫，但是又不見什麼利空出現。接著，成交量還是沒有擴大，股價卻止穩，或甚至小幅反彈，只是反彈時追價無力，似乎陷入一種膠著狀況或者說是恐怖平衡，只要有人破壞這種關係賣出，股價就會下跌，之後止穩反彈（持有者自力救濟的結果），直到有人出脫至一定比例後，就像清倉似的不計價拋售，此時很容易出現股市慣用的術語—「空方引動」現象，就是多殺多，崩跌下來。

在這初期的下跌、止穩、反彈的過程中，每次下跌總會痛一下，但又不至於會死，然後繼續觀望到下一次下跌，結果又再痛一下，如此反覆下來終於受不了，就是崩跌的時候，只是到這時恐怕也沒命救了，這就是標準的「冷水拔雞毛」。

不管是溫水煮青蛙還是冷水拔雞毛，都是在股市操作出現轉折時很容易發生的失誤，也是致命的危機。如何避免陷入這類陷阱中？因為這是兩種不同情境，所以以下分開說明。

對虧損容忍度高？更要設停損點

一般來說，會陷入「冷水拔雞毛」陷阱的人，操作性格屬於比較溫和，不喜歡積極進出交易，投資屬性也傾向波段或是較長期持有，也因為這樣，對於虧損容忍度較高（比較耐得了被拔毛的痛苦），因而忽略了眼前出現的風險訊號。這類投資人一定要建立風險意識與危機處理模式，例如強制設立停損辦法等。

此外，不可以對股價失去警覺心，要相信一件事：「股價永遠是對的。」當股價走勢和自己預估方向不同時，一定要再三確認當初買進的原因消失了沒，也必須相信股價背後一定在說明一些我們忽略的事情。

其實我們經常在股價重挫後不久，就會接獲市場上傳來下跌的原因或分析，請切記，不管原因是真是假，還是必須仔細查證。

當股價走勢是對的，卻又與我們預期的方向不同，就說明我們的判斷出了問題，也許是誤判買進時點（買貴了），或是對基本面的評估錯誤，這些都有可能，只有再次檢視基本面，才有助於接下來的決策。

熱愛追逐強勢股？詳細報表不能少

容易陷入「溫水煮青蛙」情境的投資人，一般來說操作習性比較「殺」，就是喜歡交易，經常追逐強勢股，基本上屬於交易型（trader）的投資人。

這類投資人因為交易頻繁，買進個股的檔數多，持有時間短， 大多不喜歡作帳，更別說逐筆計算出持有標的的成本、金額、損益等。作帳不應該只是總戶的概念，只確認當天交割金額正確與否？ 戶頭裡缺不缺錢？還剩下多少錢可以用？這樣並無法知道當日與每檔持有標的的損益。

對喜歡從事短線交易的投資人來說，這樣很危險，因為沒有即時的報表管理，對於當日的損益只有模糊的感覺，很容易陷入虧損的操作中卻不自知，還以為是獲利，直到發現不對勁時往往已來不及了。我經常聽到有些嫻熟於短線操作的朋友說：「最近的盤真難操作，每天追來追去，賠一點、賠一點的累積下來，居然1 個月虧了……。」幸好他們在月底都會試算一下損益，不然等到帳戶裡的錢都賠光了才發現，那就太遲了。

中長線投資者因為交易少、持股集中，就算沒有每天檢視損益，但是成本與獲利隨時都可以由腦中概算出來，這樣至少可以達到一定控管的目的；但是以短線交易為主就不同了，持股內容、張數、成本不斷變動，特別是這類人大多有融資信用交易，若是沒有隨時更新完整的報表，不僅賺賠會搞不清楚，更重要的是自己有多少股票、持股總額裡用了多少槓桿都不知道，又怎麼會知道自己的操作到底陷入多大的風險中？

有人將股票投資當成零和遊戲或賭博，基本上，我完全不贊同這種說法，但的確有人是用「賭博的方法」在買賣股票。無論你的心態是賭博或投資，清楚知道自己的風險（底限）在哪裡，才能繼續在這個市場（賭場）玩下去，否則被趕出場後，就很難有翻本的機會了！

【圖表3–16】「溫水煮青蛙」與「冷水拔雞毛」的區別與投資建議

情境類型 狀況 哪類投資人容易發生 投資建議 溫水煮青蛙 剛開始很舒服，等發覺燙已經來不及了。

一檔股票下跌就放著等解套，抱著「不賣就不賠」的心態，再去買其他標的，卻忽略了每一檔小賠加總之後卻是大賠。 交易型的投資人。交易頻繁，買進個股的檔數多、持有時間短，還喜歡追逐強勢股。 要製作詳細的每日報表，包括持有標的的成本、金額、損益等。 冷水拔雞毛 拔一次毛痛一下，虧損容忍度高。

看著股價下跌，心就痛一次，但覺得股價終究會反彈，或是對下跌根本沒有感覺；等到最後股價重跌才發現為時已晚。 波段或長期持有者。操作性格溫和，不愛頻繁進出交易。 建立危機處理模式，並 強制 設立停損辦法等。

黃嘉斌的獲利重點 1.行情作頭時，高檔震盪，個股表現輪動快速。 2.長期投資者，虧損容忍度高，容易忽略眼前的風險訊號。 3.交易頻繁者，更要每日詳細作帳。

（本文摘自大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。