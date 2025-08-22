「股息選股」能避地雷但無法致富！複利滾出財富還得靠股價成長

股息無法致富 卻能避免踩地雷

在理財投資的刊物上，經常看見一些討論或介紹某投資素人，以存股方式致富的故事，令我不禁好奇，也想好好研究這些不算起眼的投資標的，為什麼在長期買進後可以創造豐厚的報酬？因為這也和我向來以「成長股」為偏好的投資型態，有很大的不同。

靠股息致富很難 5年發財靠股價上漲

剖析這些屬於定存類型的投資標的，以5年為期，累計報酬率後，就會發現一個很弔詭的現象。若以豐厚股息作為選股的依據，這類標的獲利通常很穩定，但是相對而言，成長性也較趨緩，每年配息也以現金股利為主。

先不考慮股價波動，即以一開始買進的價格作為固定本金，假設每年有7％股息殖利率，5年後累計報酬率為35％（7％× 5 ＝ 35％），平均年報酬率就是7％。基本上，這是單利的計算模式，而每年有7％的穩定股息收入其實還不錯，但是要靠7％的股息致富恐怕不容易，關鍵還是在於股票價格是否上漲。

舉例來說，假設每年都有相同的填權或填息，我們分別以股價50元買進A、B兩檔股票各1張（1,000股），A股每年配發2元現金股利，B股則是配發2元股票股利，經過5年後，A、B兩檔股票呈現的結果便大不相同。

配發現金或股票 將影響報酬率

公司 買進1,000股原始資金 配息狀況 總資金 報酬率 A 5 萬元

（50元×1,000股＝50,000元） 現金股利：2元

（2元×1,000股＝2,000元） 5.2 萬元

（50,000元＋2,000元＝ 52,000元 ） 4％

（2,000÷50,000＝0.04） B 5 萬元

（50元×1,000股＝50,000元） 股票股利：2元

（股票股利2元等於200股，

每股50元×200股＝10,000元） 6 萬元

（50,000元＋10,000元＝ 60,000元 ） 20％

（10,000÷50,000＝0.20）

A股的現金殖利率為每年4％，也就是說，「完全填息」的報酬率為4％，B股「完全填權」則是20％的報酬率。如果配發的股票股利都不賣出，且連續5年都是一樣的配息方式，那麼5年下來的累計報酬率將達1.49倍，平均每年報酬率達到29.8％，這就是「複利」的效果。

不過，實務上，若以配發現金股利的方式，通常投資人收取現金股利後，再投入購買股票的機會較少，導致投資報酬以單利的方式累積，因此同樣是5年累計報酬率，收取現金與股票股利這兩者相差高達七倍多。

上述分析或許會讓你覺得怪怪的，因為兩者的比較基礎不太一樣，所以結果差距甚大。沒錯！確實如此。我是故意拿基礎不同的投資來做比較，原因在於實務與理論本來就有差距，用理論來計算是數學問題，但投資要考量的是實務問題――股票股利不會年年相同，現金股利則幾乎沒有人會再全投入同一檔股票。

如同前文提到的，現金股利入帳後，一般投資人通常不會再投入，而長期投資者卻會拿去再投資股票，因此能有複利效果。再者，以配息為主的公司成長性較差，配股為主的公司則相對穩健，所以一開始買進價格雖然相同，但是公司發展與配息狀況不同，時間拉長，自然會產生很大的差距。

長期投資者先求穩 再求成長

儘管配發股息無法讓人致富，但是以股息作為長期投資標的並持有，卻有兩個重要意涵：首先，一家可以長期穩定配發豐厚股息的公司，至少表示它獲利不錯、經營穩健，也象徵它在同業中具備某些利基。長期持有這類公司的股票，只要價位適當，下跌的風險有限，甚至波動幅度也不大。當股價受到系統性風險影響或是被大盤拖累而走跌，因為它每年配發的股息不低，足以支付投資人要求的風險貼水及持有的成本，所以「不賣就不用認列虧損」，自然不會打擊投資人長期持有的信心。

其次，景氣本來就有高有低，景氣熱絡時股票的評價會提高，比如合理的本益比由10倍調升至15倍，在獲利相同的情形下，股價可以漲5成。一般來說，股市的循環或是一個產業的循環，通常5年的期間至少會分別遇到一次高峰與低谷，選擇股市低谷期仍有獲利、配發股息的公司，未來就有機會賺到（市場）評價提高的紅利。對於長期投資者而言，先求穩（安全），再求成長，是最佳的操作原則。

殖利率掉到2％至3％時 出脫持股

透過股息殖利率方式來選股，最大的好處是比較不容易選到地雷股，還可以利用很容易取得的公開資訊，例如歷史財報資料作為評估標準，這對投資人來說相當有利，只是有幾件事要特別留意：

最好是有長期投資的打算，期間以3年至5年為原則。 計算股息殖利率，至少要參考過去5年的配息資料，一般以10年期公債殖利率的1.5倍至2倍為標準，只要超過都算合格。 所選的公司必須連續5年內都沒有虧錢，如果連金融海嘯期間（2008年至2009年）都能維持獲利狀態，就表示公司獲利相當穩健，或者就是產業中的翹楚。

投資人的性格取向決定投資方式的選擇，完全以股息為考量者，是保守型的投資人；至於以成長為選股依據者，則屬於積極型的投資人。究竟該怎麼做，股息殖利率的選股模式才能兼具防禦（保守）與攻擊（積極）？

如前文所提，穩健的股息只能提供「保本」與「心安」，並無法致富，所以建議將現金股利與股票股利合併計算，而且股票股利至少以每年可以配發1元以上為原則，才有機會達到複利的效果。

此外，一家公司配發股利的原則與考量，通常會參考該公司未來的成長性，換句話說，每年膨脹股本1成，就是隱含每年營運將有增加1成的表現，這從股票股利配發中便能窺出端倪。不過，若是發放股票股利3元以上者，投資人反而該留意公司發展的實況（因為如果實際獲利跟不上，反而會稀釋每股價值）。 大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌

即使是長期保守的投資人，在持有股票的過程中，我也建議仍要適度的調整持股，既然是以股息殖利率作為選股的起點，當股息殖利率掉落到2％至3％的水準時，就應該出脫持股。一方面因為股價已經上漲，既然價差豐厚，股息自然不重要。

另一方面，如果股價沒有太多變化，公司配發的股息殖利率卻下滑，就表示該公司在長期營運上已有變化，很可能是將有大動作的資本支出，這時就要特別注意是好消息還是壞消息，或者是營運狀況變差，導致配發的股息變少了。

最後要提醒的是，當公司配發股息股利後，為了要填權，股價通常會下跌，如果公司基本面良好，日後填權、回到原先價位沒有問題，但若是公司體質或成長性欠佳，那麼不僅無法填權，股價也可能往下落，這時想藉由股息賺錢的計畫就得喊停。所以選股上，還是以公司的基本面為優先。

（本文摘自大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。