台幣連日走貶為救工具機？網戲稱：匯率伸縮自如

聯合新聞網／ 綜合報導
美元小幅走強，21日新台幣匯價成功挑戰30.4元，出口商欣喜樂見新台幣向「31」元靠攏。本報資料照片
近期工具機產業傳出獲利受壓，相關個股連番重挫，而台幣也在8月持續走貶，引發市場關注。PTT股板有網友發文詢問：「台幣匯率一直跌，是不是為了撐住工具機？」他認為在關稅底定後，政府似乎不再隱藏，直接透過匯率走貶來補貼出口，並好奇「這一個月一直貶的原因是什麼？」此一疑問引起熱烈討論。

許多網友直言台灣一向是出口導向，貶值並不意外，更有人戲稱「這種事情只能做不能說」。有留言直指「央行就是操縱國，伸縮自如的匯率」、「部長都洩底了，會先定在31」，認為政策意圖相當明顯。部分投資人則將匯率與關稅直接掛勾，調侃「關稅20%就貶20%，到36就結束了」、「貶值5%等於關稅少5%，笑死」，甚至有人喊話「不演了，直接貶到35」。

也有網友從投機角度切入，嘲笑之前看空美元的人，「是為了嘲笑賣掉美金的智障」、「說到13的ID記好」。有人高喊「會兌13塊」或「一路貶到40」，顯示對匯率走勢看法兩極。另一派則認為外資賣股匯出才是主因，與工具機關聯不大，強調「外資買美金關工具機什麼事」。

討論中也出現對政府政策的質疑與不滿，「談不贏就貶吧」、「升值是為了談判，結果談不好就放推」、「無能政府，放任貨幣貶值」。部分人擔心長期恐遭美國制裁，質疑「為了救傳產冒風險值得嗎？」甚至批評「垃圾傳產用政治獻金施壓央行」。但也有人持相反立場，指出若不貶值，工廠恐倒閉，上班族連購買力都沒有，「寧可犧牲購買力，也要保住產業」。

整體來看，PTT輿論大致形成兩派：一方認為台幣貶值是政府明顯操作，用以抵銷關稅衝擊、支撐出口；另一方則認為主要是資金流動與外資因素，與工具機沒有直接關係。雖然意見分歧，但普遍對台灣「匯率操縱國」的形象表示無奈，更有人直言「升也叫、貶也叫，這就是台股日常」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台幣 台股 匯率 關稅 工具機

