投資易被言論影響⋯關稅戰差點出場錯過行情！網揭1做法最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
投資時保持穩定心態是最重要的鐵則。一名網友在PTT股板發文，坦言自己在投資過程中「很容易被影響」。他回憶關稅戰期間，看著股市大跌一度動搖想出場，結果幾個月後台股創新高，若當時賣掉恐怕錯失行情。原PO也提到，年初買進ETF00961時，曾被周遭質疑為何不買878或0056，讓他懷疑自己的判斷，直到近期00961績效不錯才稍微安心。他感嘆，即便理論上知道應長期持有，但在實務上仍會被他人意見動搖，因此請益「如何不受影響？」

留言區不少網友直指關鍵在「不要看」。有人回覆「買完刪APP，沒到目標價就不賣」、「不要看PTT，真要看就反著做」，認為股板本來就充滿雜音，新手若常沉迷於閒聊，更容易被帶偏。也有人建議「本質是本金不夠厚」，因此容易患得患失，若資金夠大，短線震盪自然比較能承受。

另一派則強調要建立紀律與投資框架，「設定好股票現金比例，定期回調」、「買大盤定期定額，最多人參與就不會孤單」。有人提醒「投資是一種修行，不能被貪念操控」，也有人分享「多看書、多研究基本面，培養自己的判斷能力」，才不會因外界聲音而頻繁動搖。

也有網友反諷「來這裡還想不被影響笑死」、「你會上來問就注定會被影響」，認為股市本質就是人與人的對作，根本不可能完全獨立。另有酸言指出「00961績效今年還是負的，這不是業配嗎？」顯示對原PO舉例的ETF仍存質疑。

綜合來看，多數回應圍繞「少看股版、多靠自己」的共識，部分人甚至戲稱「看閒聊反著做勝率高」。雖然建議風格各異，但整體都提醒原PO，若想不被影響，重點在於培養獨立思考與紀律操作，而不是寄望外界給出正確答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

「股息選股」能避地雷但無法致富！複利滾出財富還得靠股價成長

股息無法致富 卻能避免踩地雷 在理財投資的刊物上，經常看見一些討論或介紹某投資素人，以存股方式致富的故事，令我不禁好奇，也想好好研究這些不算起眼的投資標的，為什麼在長期買進後可以創造豐厚的報酬？

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

宏達電(2498)股價近期表現火熱，繼 18 日攻上漲停後，21 日再度強勢鎖在 60 元漲停板。市場看好 HTC 新推出的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，帶動公司有望重返國際舞台。不過在 PTT 上，原PO卻以「又是阿姨，有人不想努力了嗎」酸諷，直言這種題材推動股價大漲，「管它產品真好真壞，獲利高不高」，認為市場氛圍就是「越爛越噴」。此番言論引來網友大量留言，將焦點放在股價炒作與產品實際價值的落差。

台玻異常交易惹疑慮！內行人曝「典型短線炒股」：缺乏基本面支撐

台玻（1802）21日盤中多次被顯示異常交易紅字，並進入「試撮」階段，引發投資人注意。PTT有網友發文求助，指出自己買在31元，本想單純了解狀況，卻發現只要台玻股價一動就立刻亮黃燈，新聞也傳出董娘賣出400張、套現約1200萬元。原PO好奇「不像倒貨，為何感覺股票被鎖定？」並詢問前輩看法，隨即掀起討論。

台幣連日走貶為救工具機？網戲稱：匯率伸縮自如

近期工具機產業傳出獲利受壓，相關個股連番重挫，而台幣也在8月持續走貶，引發市場關注。PTT股板有網友發文詢問：「台幣匯率一直跌，是不是為了撐住工具機？」他認為在關稅底定後，政府似乎不再隱藏，直接透過匯率走貶來補貼出口，並好奇「這一個月一直貶的原因是什麼？」此一疑問引起熱烈討論。

「跌就加碼」期貨穩賺術？鄉民酸爆「世界首富」：乾脆買0050

投資是門大學問，有網友在PTT股板發文，提出一個看似「穩賺不賠」的台指期策略：當大盤下跌時做多，若隔天反彈就賣出，若繼續下殺就再加碼一口，直到反彈解套。原PO直言，除非像今年四月出現極端走勢，否則這樣操作應該不會輸。他也進一步詢問，若資金充足是否就能避免被強制平倉。文章一出，引來大批網友熱烈討論。

