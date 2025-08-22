投資易被言論影響⋯關稅戰差點出場錯過行情！網揭1做法最穩

投資時保持穩定心態是最重要的鐵則。一名網友在PTT股板發文，坦言自己在投資過程中「很容易被影響」。他回憶關稅戰期間，看著股市大跌一度動搖想出場，結果幾個月後台股創新高，若當時賣掉恐怕錯失行情。原PO也提到，年初買進ETF00961時，曾被周遭質疑為何不買878或0056，讓他懷疑自己的判斷，直到近期00961績效不錯才稍微安心。他感嘆，即便理論上知道應長期持有，但在實務上仍會被他人意見動搖，因此請益「如何不受影響？」

留言區不少網友直指關鍵在「不要看」。有人回覆「買完刪APP，沒到目標價就不賣」、「不要看PTT，真要看就反著做」，認為股板本來就充滿雜音，新手若常沉迷於閒聊，更容易被帶偏。也有人建議「本質是本金不夠厚」，因此容易患得患失，若資金夠大，短線震盪自然比較能承受。

另一派則強調要建立紀律與投資框架，「設定好股票現金比例，定期回調」、「買大盤定期定額，最多人參與就不會孤單」。有人提醒「投資是一種修行，不能被貪念操控」，也有人分享「多看書、多研究基本面，培養自己的判斷能力」，才不會因外界聲音而頻繁動搖。

也有網友反諷「來這裡還想不被影響笑死」、「你會上來問就注定會被影響」，認為股市本質就是人與人的對作，根本不可能完全獨立。另有酸言指出「00961績效今年還是負的，這不是業配嗎？」顯示對原PO舉例的ETF仍存質疑。

綜合來看，多數回應圍繞「少看股版、多靠自己」的共識，部分人甚至戲稱「看閒聊反著做勝率高」。雖然建議風格各異，但整體都提醒原PO，若想不被影響，重點在於培養獨立思考與紀律操作，而不是寄望外界給出正確答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。