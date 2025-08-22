快訊

台玻異常交易惹疑慮！內行人曝「典型短線炒股」：缺乏基本面支撐

聯合新聞網／ 綜合報導
玻纖大廠台玻19日公告，法人董事代表人本人徐莉玲（圖中）申報持股轉讓400,000股（400張）。 聯合報系資料照
玻纖大廠台玻19日公告，法人董事代表人本人徐莉玲（圖中）申報持股轉讓400,000股（400張）。 聯合報系資料照

台玻（1802）21日盤中多次被顯示異常交易紅字，並進入「試撮」階段，引發投資人注意。PTT有網友發文求助，指出自己買在31元，本想單純了解狀況，卻發現只要台玻股價一動就立刻亮黃燈，新聞也傳出董娘賣出400張、套現約1200萬元。原PO好奇「不像倒貨，為何感覺股票被鎖定？」並詢問前輩看法，隨即掀起討論。

有網友直言，這就是典型的短線炒作股，提醒「韭菜當寶追高就可憐了」、「炒完就散，回歸應有價值」。有人更酸「少年不知阿姨好，錯把台玻當成寶」，認為市場題材支撐有限，董娘賣股更像是一個高檔反轉訊號。也有投資人解釋，「試撮」是分盤交易的正常機制，5分鐘撮合一次，不代表異常，但仍不掩投機氣氛濃厚的疑慮。

不少留言點出主力心態，稱「你盯著台玻，主力也盯著你」、「AI掃描很強，你裝防毒軟體也防不了」，以調侃方式暗示小股民難敵大資金操作。更有網友戲稱「糕點到了」、「分靈體裝桶」，將台玻比喻成炒作到盡頭的高風險標的。

另一方面，部分投資人聚焦基本面，提醒「EPS還是負的、營收年減」，質疑股價缺乏支撐，認為董娘賣股如同「高檔現增」的考古題，往往意味行情進入尾聲。有網友甚至預言「正在往回19元的路上，讓它靜靜回歸價值」。

也有少數人認為炒作氛圍未必馬上結束，強調「這是台股日常」、「好炒就炒一下」，但更多留言則提醒原PO若有獲利應盡早停利，以免成為最後接手的散戶。整體而言，PTT輿論普遍不看好台玻後勢，將這波熱潮視為短線操作的高風險案例。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

