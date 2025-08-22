麥當勞CEO認錯「賣太貴」美國全面降價！網諷：窮鬼都吃不起

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞全力維護「平價」形象。美聯社
麥當勞全力維護「平價」形象。美聯社

美國速食龍頭麥當勞McDonald’s）執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）坦承餐點售價過高，宣布9月起美國將調降8大熱門套餐價格，並推出5美元早餐與8美元特餐組合，重新打出「超值套餐」品牌。有網友在PTT分享新聞時感嘆，麥當勞過去是平民食物，如今「連窮鬼都吃不起」，CEO雖然承認賣太貴，但此舉「跟台灣麥當勞沒有關係」，引來大量網友討論。

不少網友立即把焦點轉向台灣市場，認為台灣麥當勞（台麥）早已「漲價加縮水」。有人抱怨「台麥貴就算了，配方還改、雞塊變難吃」、「現在200多塊才能吃飽」，甚至形容「大麥克變小麥克」。也有人指出，台灣代理商習慣「漲價治百病」，遇到成本壓力只會調漲售價，根本不可能跟進美國降價。

另一派則持不同看法，認為台麥實際上已經相對便宜。許多人舉例，外食普遍漲到一個便當加飲料至少150元起跳，「台麥疊優惠卷後不用200就能吃很飽」、「速食相較便當或牛肉麵不算貴」。也有網友強調，和日本或歐美相比，台灣套餐售價仍屬全球低檔，直言「嫌貴的人是不是沒下載APP」。

討論中還有人提出「通縮」、「川普壓通膨」等政治陰謀論調侃，但更多留言聚焦於台麥品質。有人批評「東西變難吃才是問題」、「量縮得太誇張」，甚至酸說「降價15%，縮水30%」。另有網友反問：「麥當勞本來就垃圾食物，貴一點不是更好，少吃才健康？」

總體來看，美國麥當勞降價被視為回應消費者壓力，但在PTT台灣板上，討論卻集中在台麥的價格與品質爭議。有人羨慕美國顧客能受惠，有人則認為台灣麥當勞靠優惠仍算平價，但更多聲音直指縮水嚴重、口感退步，形成「貴又難吃」的負評。雖然新聞本身與台灣無關，但對照之下，反而讓台灣網友更不滿本地麥當勞的經營策略。

