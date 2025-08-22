快訊

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

聯合新聞網／ 綜合報導
宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期。圖為AI智慧眼鏡VIVE Eagle。中央社
宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，預計9月1日開賣，美系外資看好將挹注第3季的營收表現，預估將季增22%，年增10%，成長優於預期。圖為AI智慧眼鏡VIVE Eagle。中央社

宏達電(2498)股價近期表現火熱，繼 18 日攻上漲停後，21 日再度強勢鎖在 60 元漲停板。市場看好 HTC 新推出的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，帶動公司有望重返國際舞台。不過在 PTT 上，原PO卻以「又是阿姨，有人不想努力了嗎」酸諷，直言這種題材推動股價大漲，「管它產品真好真壞，獲利高不高」，認為市場氛圍就是「越爛越噴」。此番言論引來網友大量留言，將焦點放在股價炒作與產品實際價值的落差。

HTC 這次推出的 VIVE Eagle 內建 AI 助理，支援中文語音、即時翻譯、視覺辨識等功能，並強調輕盈舒適與「台灣製造」的品質保障。官方喊出「史上銷量最大 VIVE 裝置」的目標，計畫全面進軍國際市場。然而，PTT 上不少人認為新聞炒作意味濃厚，產品實際吸引力有限，更有人質疑「這只是把相機和藍牙耳機裝到眼鏡上而已」。

在留言區，部分網友認為這波股價漲勢根本與產品無關，而是資金操作的結果。「不論商品如何，阿姨是真的會炒」、「這隻單純在炒股，抓最後一個」等聲音不斷出現。也有人直言「題材高潮，財報退潮」，提醒投資人終究要看基本面。另有酸民戲稱「革命…XD」、「感覺這種新聞愈多，大家愈看不好，股價卻一直嘎」，凸顯市場氛圍與實際信心的矛盾。

另一方面，支持者則把焦點放在「紅姐」（指宏達電董事長王雪紅）的號召力，不乏「還敢小看阿姨？搖的你不要不要的」、「酸民越酸越高」、「紅姨有夠會的，服了」的留言，甚至出現「重返千元」、「這次一定1300」的誇張喊話。許多人將 HTC 當成短線操作的「嘎空股」，認為空軍越是不信邪，主力就越會拉抬股價。

還有網友把討論延伸到其他案例，提醒「元宇宙當年也是革命，結果…」、「台灣一堆生技股更誇張沒人靠腰，宏達電至少有產品」。部分人強調，投資人買的是「股價」而不是「產品」，因此「我很滿意股價就好」。但也有人直言不敢進場，「真的不敢買」、「這東西誰會用啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

