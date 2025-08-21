父堅持買「3檔股票」賠近68%！喬王談投資陷阱：光看營收看不出會輸大盤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專「喬王的投資理財筆記」近日分享一則貼文，提到父親買進3檔股票大虧。中央社
台股日前重返2萬4高點，然而理財粉專「喬王的投資理財筆記」提到父親曾買進3檔股票卻賠了快30%引起網友熱烈討論。喬王說，如果要追回這些損失，「我爸的投資成果等於損失了將近68%」。

喬王發文提到父親很認真研究過這3檔股票，甚至拿出筆記佐證真的有做功課，但後來他發現父親選股的方式是來自收音機裡來賓和主持人的建議。他原本勸阻父親不要買但後來仍舊幫忙下單，結果父親持有1年下來3檔全虧損僅其中1檔勉強獲利382元。

有人留言質疑，「怎麼會買A股票跟B股票？光看營收就知道不能買！」對此，喬王直言，這種說法其實屬於「事後諸葛」，因為在當下的財務數據裡，並沒有顯示出這些股票會輸給大盤。

為了更客觀檢視，喬王特別回顧2024年7月的數據，並整理出兩家公司當時的狀況。其中一檔曾在2024年Q2成功由虧轉盈，主要受惠於成本控制與面板價格回升，營運顯著改善，雖然7月營收仍呈現月減與年減，但季度財報的轉好被視為亮點。

另一檔在2024年Q2獲利表現強勁，並且7月自結獲利維持良好，代表其主要事業體上半年營運策略到位，整體財務數字仍具正面意義。喬王直言，若回到當時，這些數字甚至可能讓投資人覺得「前景看好」，並非一眼就能判斷「不該買」。

他提醒，投資市場本來就複雜而充滿變數，單靠營收數字並不足以全面反映公司的走勢，與其依賴單一數據或抱持「早知道」的心態，不如透過長期定期投入指數型標的，更能有效分散風險，用更客觀的態度看待市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

