台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子
台股21日強勁反彈超過300點，市場氛圍明顯回溫。分析師郭哲榮（哲哲）表示，這波下跌只是結算日影響，屬於短期現象，「緩漲急跌本來就是多頭特徵」，投資人應趁回檔檢視手中部位，找到真正能抗震的標的。
除了大盤表現，哲哲也提到，美債ETF今日上漲1%，創下三個月新高。他解釋，雖然美國公債沒有創高，但台灣的美債ETF卻先漲，主要原因是台幣貶值。他指出，經濟部為協助工具機、自行車等產業推出穩匯措施，市場預期台幣將走弱，這也是帶動美債ETF的重要因素。
哲哲回顧自己先前的「三大預告」：
1.台幣會貶
2.美債與美元資產上漲
3.台股再漲千點
如今逐步驗證。他進一步表示，隨著9月降息機率升高，美債可能迎來一波上漲行情，「甚至在鮑爾談話後就可能開始啟動」。
至於市場擔心AI可能步上網路泡沫後塵，哲哲則認為情況不同。他指出，當年那斯達克本益比高達103倍，而目前僅約27倍，估值差距顯著。他強調，即便真的有泡沫，也可能代表台股仍有上漲空間。
他最後提醒，與其在大跌時恐慌，不如在震盪中尋找機會。他認為，國泰20年美債（00687B）近期的表現正是例子，「不要等到噴出後才後悔沒有逢低買進」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
