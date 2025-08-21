聽新聞
0:00 / 0:00
「匯率31元」郭智輝言論惹議！被狂嘴：不小心把秘密說出來
經濟部長郭智輝在立法院備詢時，提到希望新台幣匯率在農曆年前維持過去6年平均31元，引發外界解讀為「喊出匯率目標」。經濟部今火速澄清，強調郭只是「反映業者期待」，並非要央行操縱匯率。
經濟部進一步指出，匯率由外匯市場供需決定，郭智輝在答詢時已向立委明確說明不能操縱匯率。媒體標題將其解讀為「部長希望央行操縱匯率」純屬誤會。經濟部並強調，已成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，協助企業降低風險。
不少網友批評部長又失言「幾次了 失言部長」、「語畢 哄堂大笑」、「真的笑了 XDD 一直要幫部長擦屁股」。
也有人酸言直指「不是喔 不是這樣子喔」、「目標31這此地無銀三百兩」、「經濟部一天到晚幫長官澄清 到底誰長官？」。
還有網友懷疑部長說溜嘴「不小心把秘密說出來」、「誠實豆沙包」、「通常澄清就是確有其事」。
甚至有人直白開酸「有夠廢 擺顆西瓜都還比較強」、「這咖還不換喔？」、「有這種智障部長 經濟部的同仁真可憐」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言