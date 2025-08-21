「匯率31元」郭智輝言論惹議！被狂嘴：不小心把秘密說出來

經濟部長郭智輝在立法院備詢時，提到希望新台幣匯率在農曆年前維持過去6年平均31元，引發外界解讀為「喊出匯率目標」。經濟部今火速澄清，強調郭只是「反映業者期待」，並非要央行操縱匯率。

經濟部進一步指出，匯率由外匯市場供需決定，郭智輝在答詢時已向立委明確說明不能操縱匯率。媒體標題將其解讀為「部長希望央行操縱匯率」純屬誤會。經濟部並強調，已成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，協助企業降低風險。

不少網友批評部長又失言「幾次了 失言部長」、「語畢 哄堂大笑」、「真的笑了 XDD 一直要幫部長擦屁股」。

也有人酸言直指「不是喔 不是這樣子喔」、「目標31這此地無銀三百兩」、「經濟部一天到晚幫長官澄清 到底誰長官？」。

還有網友懷疑部長說溜嘴「不小心把秘密說出來」、「誠實豆沙包」、「通常澄清就是確有其事」。

甚至有人直白開酸「有夠廢 擺顆西瓜都還比較強」、「這咖還不換喔？」、「有這種智障部長 經濟部的同仁真可憐」。

