卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

台股今回神上漲！直雲「這考量」進可攻退可守：用一半資金做多

台股強勢反彈，直雲資金一半續抱、一半觀望，盤勢進入「中多」格局。圖／本報資料照片
台股強勢反彈，直雲資金一半續抱、一半觀望，盤勢進入「中多」格局。圖／本報資料照片

台股終於回神，一半資金做多，進可攻退可守。

今天台股算是大回神，這樣畢竟也是好事，我現在就持股一半，只是從強力做多變成中多，所以我也還是繼續做多。考量明天全球中央銀行年會 Jackson Hole 將於周五（22日）舉行，加上台股禮拜五通常還是有壓力，我還是會維持一半。

我認為現在的盤勢算是中多行情，我也沒有打算先ALL IN，不過今天台股大漲也代表下面是有撐，但是上去還是有些壓力，畢竟美股沒有轉漲，所以中多行情就多觀望。

目前就等我發文，如果要再調節持股水位我都會發文。今天有彈代表就是中多，但是上面有壓也不適合ALL IN，每天都來看我的想法和看法。

