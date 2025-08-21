快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

川普重砲：太陽能世紀騙局、光電「殘害農民」！網狂酸民進黨不給爸爸面子

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再轟綠能，直指風電、太陽能是「世紀騙局」，台灣能源政策再成箭靶。法新社
川普再轟綠能，直指風電、太陽能是「世紀騙局」，台灣能源政策再成箭靶。法新社

美國總統川普20日再度開嗆綠能，直言風電與太陽能是「世紀騙局」，還批評光電「殘害農民」。他強調依賴再生能源的州，電價成本飆破紀錄，「美國愚蠢的日子過去了！」

川普同時引述環保署長李修頓的說法，表示將取消超過290億美元的「綠色非法基金」，強調要大幅開採石油、天然氣，解決能源與通膨問題。

消息一出，PTT股板立刻炸鍋。有網友推文直呼「風電太陽能全部下去地獄」、「綠能就是大騙局，撈錢用的」。也有人酸台灣：「呆灣砍樹種電世界第一」、「民進黨還要花9000億搞綠能，川普不給賴面子」。

但也有人反駁，提醒川普「自己也投資能源，當然要護航石油天然氣」，質疑這樣的言論有其政治算計。更有留言反擊：「呵呵，川普這個人才是世紀騙局吧」。

川普的喊話不僅衝擊美國綠能政策，也讓台灣能源轉型再度成為焦點。台灣正大力推動淨零、砸重金發展風電光電，卻被國際大咖認證為「騙局」，網友酸民進黨「不給爸爸面子」；但另一方面，也有人認為台灣沒有石油、天然氣，只能走綠能這條路，畢竟「大國有大國的玩法，小島只能硬著頭皮上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 綠能 風電 能源 民進黨 天然氣 再生能源

相關新聞

川普重砲：太陽能世紀騙局、光電「殘害農民」！網狂酸民進黨不給爸爸面子

美國總統川普20日再度開嗆綠能，直言風電與太陽能是「世紀騙局」，還批評光電「殘害農民」。他強調依賴再生能源的州，電價成本飆破紀錄，「美國愚蠢的日子過去了！」 川普同時引述環保署長李修頓的說法，表

統一飲料全面降1元！PTT笑找錢變麻煩：謝主隆恩…小漲5元、大降1元

「無糖飲料免徵貨物稅」政策上路，統一企業搶先宣布旗下茶裏王、統一陽光等無糖飲品，出廠價全面調降1元。統一市占約四成，直接還稅於民、打響200億元茶飲市場第一槍。但這「降1元」的幅度，引發網路上滿滿討論

川普政府手伸進台積電一切「美國優先」為主？專家曝3招：福未至、禍先到

8月20日的加權指數一溜煙就跌掉了728點！雖然股市漲多了必跌是很正常的，也別牽拖是什麼原因，但是連最沒有營運問題的台積電都會大跌3%以上，大概就可以猜得到又是大喊「美國優先」的川普政府在搞事了，現在

「跌就加碼」期貨穩賺術？鄉民酸爆「世界首富」：乾脆買0050

投資是門大學問，有網友在PTT股板發文，提出一個看似「穩賺不賠」的台指期策略：當大盤下跌時做多，若隔天反彈就賣出，若繼續下殺就再加碼一口，直到反彈解套。原PO直言，除非像今年四月出現極端走勢，否則這樣操作應該不會輸。他也進一步詢問，若資金充足是否就能避免被強制平倉。文章一出，引來大批網友熱烈討論。

無糖飲料免貨物稅⋯統一調降出廠價！網突破盲點：零售價不一定

國內日前公布無糖飲料免徵貨物稅法案，統一（1216）隨即宣布旗下符合條件的無糖飲料品項將調降出廠價格，響應政府「還稅於民」精神。不過有PTT網友分享新聞後直言，雖然企業降價看似讓利，但若銷售量沒有增加，是否等於單純讓公司少賺，並質疑企業背後必然已精算成本，引起熱烈討論。

川普要入股？台積電冷處理 網卻怒了：乾脆宣布台灣成為51州

美國政府研議將「補貼換股權」模式擴大至半導體產業，外媒點名台積電（2330）、三星、美光等受《晶片法案》補助的公司都可能成為目標。不過台積電今日回應強調，不針對假設性問題發表意見。PTT網友對此議題熱烈討論，有人直言這根本是「國進民退」，也有人嘲諷「美積電」的說法恐怕不是玩笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。