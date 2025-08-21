統一飲料全面降1元！PTT笑找錢變麻煩：謝主隆恩…小漲5元、大降1元

「無糖飲料免徵貨物稅」政策上路，統一企業搶先宣布旗下茶裏王、統一陽光等無糖飲品，出廠價全面調降1元。統一市占約四成，直接還稅於民、打響200億元茶飲市場第一槍。但這「降1元」的幅度，引發網路上滿滿討論。

編輯推薦 統一無糖飲品 全面降價1元

PTT網友熱議，有人酸爆：「小漲5元，大降1元」、「大降1元！怒噓！」，甚至吐槽「20×15%怎麼會=1？」質疑數學算術。但也有人緩頰，指出貨物稅是以出廠價計算，不是以消費者買的零售價來算，降1元其實已經超過稅金幅度，「至少有降，比不降的好」。

事實上，統一這次降的是「出廠價」，零售價仍由通路決定。像7-ELEVEN就宣布配合，指定商品像茶裏王、璞韻等實際下調1元。但也可能短期內出現新舊包裝並存的情況，標示價與實際售價會有落差。

其他廠商如黑松、愛之味表示，自家無糖飲品大多有健字號，本來就免稅，因此這波政策「不痛不癢」，並沒有跟進降價的壓力。換句話說，統一選擇主動降價，確實有其市場策略意涵。

這「1元」雖然不大，但攸關消費者心理感受。有人笑稱「這樣要找錢很麻煩」，也有人認為「茶裏王多年沒漲價，這次肯降值得推」。酸或推，最終還是交給消費者用荷包投票。

