理賠金想全壓美股？專家：先看這四守則！

聯合新聞網／ 呂宛臻
投資不是梭哈，要守住「停、看、聽、再前進」：先停下不跟風、再看清大環境、聽懂市場訊號，最後有紀律地分批投入。中央社
前幾天，我打給小美，報告車禍理賠金進度。她說：「宛臻，我跟妳說～我要把這筆錢全部梭哈美股！我朋友all in，賺爛了！」

我差點衝過去把她搖醒，真的是阿彌陀佛...千萬不要！

當大家都覺得「賺錢超easy」時，往往正是市場情緒最熱的時候。這時，我就會提醒客戶四撇步：「停、看、聽，再前進。」

一、「停」：別急著跟風

停，不是停止投資，而是先別急著 all in！

2025年，美股歷經關稅重挫後，靠 AI 類股強力反彈，把大盤推上歷史新高。這種「先急跌、再狂飆」的走勢，很容易讓人覺得錯過機會，於是很多人開始 all in。

建議用分批（定期定額）方式慢慢加碼。當遇到短線修正，不會「一進場就套牢」，凍未條

二、「看」：看清3種市場大環境

投資就像過馬路，要看前後左右，看清過去、現在、未來3種市場大環境。

過去：跌快 反彈更快

4月關稅衝擊時，美股債市雙雙重跌，恐慌指數VIX一度衝破 52。但第二季財報七成公司獲利好，市場快速回溫。

現在：牛市沒錯 但太集中科技股

S&P500等指數創新高，主要靠蘋果、微軟、輝達七大科技巨頭支撐，佔S&P500 三成以上。一旦巨頭有風吹草動，市場就可能大地震！

未來：震盪盤整的牛市

短期：偏向樂觀，但漲多後容易修正

中期：若通膨趨緩、Fed有降息可能，市場仍有支撐

長期：AI、ESG、綠能仍是大趨勢，但要小心政策變數與估值過高

一句話總結：美股雖牛，但牛在抖

三、「聽」：聽懂3個市場訊號 抓住風險與機會

除了看市場大環境、基本面，我們也要「聽」懂3個市場的情緒與資金流向。

以下我整理一個簡單表格，以後一看數字就知道現在市場溫度。VIX指數15.86、美債10年期殖利率4.3% （過去平均殖利率約3.1%-3.2%）、美元30.28，顯示市場雖牛氣，但風險升高，再加上關稅、地緣政治、FED升降息等，都可能造成黑天鵝。簡單來說，市場在響警報了！

四、「再前進 」：有紀律地執行3守則

在停、看、聽之後，才能穩穩地前進。執行三個守則，讓投資紀律化。

守則1：分批進場 不要梭哈

資金至少分3～4次投入，可以每月或每季定期定額，降低買在最高點風險。

守則2：設定停利停損 定期再平衡

設定停損停利點（每個人不同），如漲20%分批落袋，跌15%就出場。每半年或一年檢視組合，把漲多的資產賣出，買進被看輕的資產，回到原配置。

守則3：ETF 核心配置

以大型指數型ETF為核心，雞蛋不要放在同個籃子裡。積極型與穩健型組合可參考附表，因人而異，沒標準。

積極型：以資產成長為主。適合心臟大顆，願承擔較高風險，集中科技股，想追求成長快的人。

穩健型：分散風險與收益並重。補強美國以外市場，再加高股息提供現金流，適合希望分散風險、長期穩健成長，同時又享受股息收入的人。

結論：理財不是「all in」 而是「能笑到最後」

回到小美問題：要不要梭哈美股？我說：真的是阿彌陀佛～千萬不要！

美股牛市，但牛在抖，守住4大紀律，資產穩健成長。

1.停：不跟風梭哈

2.看：看清3種大環境

3.聽：掌握3個市場訊號

4.再前進：執行3個行動守則

理財不是1天從IPhone變成保時捷，資產翻100倍，這樂透還比較easy...小美啊，千萬別衝動 all in！投資比的是誰能笑到最後。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

呂宛臻

