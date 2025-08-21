川普政府手伸進台積電一切「美國優先」為主？專家曝3招：福未至、禍先到
8月20日的加權指數一溜煙就跌掉了728點！雖然股市漲多了必跌是很正常的，也別牽拖是什麼原因，但是連最沒有營運問題的台積電都會大跌3%以上，大概就可以猜得到又是大喊「美國優先」的川普政府在搞事了，現在川普政府最新的想法是：要用晶片法案的補助款入股台積電。
乍聽之下，好像台積電在美國日後的營運會得到美國政府的支持、阿共比較不會攻打「美積電」總部的所在地－台灣、還拿得到晶片補助款，應該是好事，但是實際上川普政府入股台積電卻是「弊遠大於利」，因為台積電現在滿手現金，根本不缺錢，董事長魏哲家說過：不在意晶片法案補不補助，台積電要的是商場上的公平競爭。
至於川普政府入股台積電的最不利之處包括：
一、川普政府的手伸進台積電裡，會讓投資人憂心一切以「美國優先」為主，董事會無法以專業經營企業，營運可能因此衰退。
二、一旦各界對台積電的公司治理產生懷疑（雖然川普政府會保證不介入台積電的營運決策，但是以川普這陣子的行事作風，又有誰會相信呢？）外資、法人機構必定大賣持股票、造成台積電的股價大跌。
三、川普政府正打算持有英特爾10％的股權，並成為英特爾的最大股東，萬一川普政府真的也持有台積電持股，而英特爾依舊虧損連連時，難保川普政府不會強逼著台積電投資、救助英特爾、甚至吃下晶圓代工部門，到時候就真的是台積電以及台股的災難了！
萬一川普政府真的硬要入股台積電，初估會有以下幾個方法：
一是從美國股市裡買進股份，但是買進的金額、股份都很大、現在台積電ADR的股價高，所以不划算、還會造成股價大波動，所以可能性為「零」！
二是由台積電增資發行新股，讓川普政府認購，據傳目前打算入股的價格會是以每股淨值為依據，不可能以市價計算。但這樣會讓台積電的股本膨脹，降低每股盈餘，現在台積電滿手現金，董事會沒有理由為了這件事就亂增資。
最後一招是：川普政府施壓我們政府（喔！抱歉寫錯了，是和我們政府「協商」），由台積電的最大股東－行政院國發基金有償轉讓持股給美國政府。但是這樣的話，政府一定會被投資大眾認為是有「賣台－賣台積電」的疑慮，行政院一定不敢冒然同意川普政府的無理要求，現在由在野黨佔多數的立法院，也一定會強力監督、否決這件事。
由此可知，從情理法的層面來看，川普政府想要入股台積電、進而讓台積電變成「美積電」，都是不太可能的事，台積電的股東應該可以好好的安穩抱股、甚至逢低加碼，但是如果扯上國際間無情的政治勢力、或是簽有保密協議的黑箱作業時，那台積電股價的最後發展，就不是我們投資理財版面所能探討的啦！
