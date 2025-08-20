台股大跌728點…AI泡沫階段、多頭結束？郭哲榮：僅結算影響回檔反而是機會

台股20日盤中大跌逾700點，引發投資人擔憂。不過分析師郭哲榮指出，今天正逢台指期結算日，行情走勢完全符合他先前預告的「當沖順勢盤」，開盤即為相對高點，隨後一路走低。他強調，這類下跌往往只是技術性結算影響，並非趨勢反轉。

除了結算因素，國際消息也壓抑市場情緒。OpenAI執行長奧特曼警告AI可能正處泡沫化階段，《金融時報》亦引述研究指出，大多數企業難以從生成式 AI 獲利；同時，美國傳出有意入股台積電，引發外界憂慮「美積電」化風險。

對於「AI泡沫說」，郭哲榮認為不必恐慌，他反而解讀為台股仍有大行情可期。「就算真的是泡沫，那泡泡破掉前，反而是財富自由最快的機會，台股甚至有機會挑戰兩萬五、兩萬六，甚至三萬點。」

他並點出，昨日融資餘額約2501億元，與過去股災前超過3200億元相比仍低，籌碼壓力有限。郭哲榮認為，投資人越不相信行情，台股往往越有上漲的空間。

「今天回檔是機會，不要等到再創新高才後悔。」他強調，結算日後行情常有轉折，投資人應把握回檔進場，而不是因下跌恐慌出場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。