美國要台積電技術又要股權！網怒「比中共還惡質」憂台被掏空

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電領跌，造成股市大跌。記者曾吉松／攝影
美國商務部長盧特尼克接受專訪時強調，基於國家安全考量，美國不能仰賴距離9,500英里之外的台灣生產晶片，尤其台灣距中國僅80英里，99%的先進晶片集中在台灣並不安全。他指出，川普政府正推動將《晶片法案》補助轉換為股權，以確保美國納稅人獲得回報。此言再度引發台灣網路社群熱議，網友直言台積電赴美設廠已近乎「送過去」，恐淪為美國掌控。

一名網友PTT表示，美國一方面要求台積電赴美設廠，另一方面又希望將補助轉換成股權，形同「一石二鳥」，既能引入技術又換得部分控制權。他憂心台積電未來恐徹底被美國掏空，台灣失去最重要的護國產業。

不少網友對盧特尼克的發言感到憤怒，批評「這就是明搶」、「美國比中共還惡質」、「自己做不出來就搶別人的」。有人嘲諷「美積電那時要關掉台灣廠」、「矽盾一步一步被拆掉」，甚至有人諷刺「有種就直接派美軍來拆廠」。也有人認為，美方態度顯示台灣只是戰略棋子，「美國只希望台灣當亞洲烏克蘭」、「榨乾之後就丟掉」。

另一部分網友則試著從美國角度解讀，認為「大國戰略合情合理」、「美國不想受制於台灣是正常邏輯」。有留言指出，晶片等於戰略資源，美國必然要降低對單一地區的依賴，「20世紀是石油，21世紀就是晶片」。有人則強調「站在美國立場完全合理，搶資源就是國際競爭」。

同時，也有網友討論到政策後果，認為即便美國入股或強推設廠，短期內仍難以複製台積電優勢，「英特爾死了？」「就算挖走台灣人才，美國勞工不願輪班也做不出來」。更有人提醒「矽盾已經不是保護，反而成為被掏空的理由」，擔憂台灣將步上日本半導體產業被削弱的後塵。

