台指期急跌⋯空軍回補獲利逾12萬！網讚「不貪心節奏好」成獲勝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股20日重挫。聯合報資料照片
台股20日受台積電（2330）下探1,135元拖累，盤中數度重挫近700點、退守23,650點，盤面各大類股幾乎一片慘綠。一名網友日前在PTT發文表示，認為台指期漲多必跌，選擇「空爆」操作，並設定8月內強制退場、9月在23400點回補。20日大盤急挫，他在回文中分享實際交易成果，表示行情跌幅超出預期，先行回補一波並獲利12萬2,294元，強調「操作要反人性」，引發眾多網友熱烈回應。

該網友指出，大多數投資人會在市場急跌時想要「趕快撿便宜」，但他選擇持續偏空，若指數反彈至23960點以上，將再度進場放空。他以戲謔口吻說「多蛙3吃，各位飛行員已經從外太空回到地球囉」，並呼籲「看好餐廳，喝了再上」，展現勝利後的輕鬆語氣。

其他網友留言紛紛表達羨慕與支持，「有單推」、「賺爛了」、「大獲全勝」、「難得空軍有人權」、「恭喜發財」。不少人稱他為「菁英空軍」，大讚其勇氣與節奏，甚至有人指出「23800撿總比24400做多好」、「搶突破的人直接被回馬槍頂到肺」，顯示市場短線操作風險極高。

同時也有網友提醒操作心態的重要性，認為「不貪心，節奏良好」才是致勝關鍵，並肯定原PO在被突破歷史高點時仍敢凹單加碼的膽識。有留言感嘆「前幾天還被噓爆，明明就會贏」，認為此次回補證明其策略奏效。

不過，也有少數人提出不同觀點，批評「補太早了吧」、「股神4ni？」認為原PO或許仍有加碼空間。整體而言，今日行情大跌讓空方勢力終於揚眉吐氣，網友戲稱「空軍今天走路有風」，顯示市場情緒在短線震盪中快速翻轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

