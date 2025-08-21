美國不想白送錢⋯揚言入股台積電！網怒罵「強盜」憂台陷入兩難

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電盤中一度下挫至1140元，盤中失守月線，拖累加權指數。記者曾吉松／攝影
美國商務部長盧特尼克接受專訪時，批評《晶片法案》補助等於「白送錢」給市值龐大的台積電（2330），強調與其如此，不如改為政府入股確保納稅人獲得回報。他並再度強調，美國必須在本土擁有足夠產能，以降低對台灣的依賴。對此，PTT網友熱烈討論，有人直言台積電是台灣的「核武籌碼」，絕不能輕易外移。

一名網友在PTT分享新聞後感嘆，若美國真走向入股政策，恐怕台灣將陷入兩難。他直言：「哪天大戰，美國真的會救台灣嗎？還是會像烏克蘭一樣被放棄？」更認為台積電與核電議題相似，是一把雙面刃，一方面需要美國保護，一方面又擔心哪天被反手出售。他強調，台灣唯有將核心技術留在本土，才是最有力的底牌，才能換取全球對台灣的戰略重視。

網友留言中，不少人對美方動作感到憤怒與不滿，直言「美國這麼秋幹，我們只能被強姦」、「垃圾美國」、「盧特尼克就是搶匪」。有人將此與烏克蘭放棄核武類比，認為台灣若拱手交出籌碼，恐再無與國際談判的資本。也有人戲稱「TSMC 的 T 是川普的 T」、「台積電越來越像美積電」。

另一方面，也有聲音認為美國的盤算合理，畢竟納稅人投入資金，本就應該有回報，「政府入股不一定是利空，反而可能讓公司擴張」、「站在美國立場很有道理」。更有人提出歷史回顧，直言這恐重演「美國掏空日本半導體」的戲碼，批評「養套殺」模式正在上演。

還有一派網友把矛頭指向台灣政府，認為對產業保護毫無作為，「政府應該多買台積股票」、「趕快立法收歸國有，不然永遠沒完沒了」、「政府完全神隱，任由台積被宰割」。部分留言更激烈地呼籲若遭強迫入股，台積電應直接暫停美國投資，以示底線。

