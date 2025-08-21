快訊

川普要入股？台積電冷處理 網卻怒了：乾脆宣布台灣成為51州

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒傳川普政府要以補助換股入股台積電，消息重擊市場。歐新社
外媒傳川普政府要以補助換股入股台積電，消息重擊市場。歐新社

美國政府研議將「補貼換股權」模式擴大至半導體產業，外媒點名台積電（2330）、三星、美光等受《晶片法案》補助的公司都可能成為目標。不過台積電今日回應強調，不針對假設性問題發表意見。PTT網友對此議題熱烈討論，有人直言這根本是「國進民退」，也有人嘲諷「美積電」的說法恐怕不是玩笑。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，台積電此刻並未被正式要求入股安排，因此公司選擇冷處理，僅以「不回答假設性問題」帶過。他認為，真正的狀況仍要等美國正式定案才能確認，不必過度解讀。此番評論獲得不少人共鳴，認為台積電的低調態度算是「公關冷處理」的標準作法。

網友留言中出現大批「門都沒有」的反應，強調美國若真想入股台積電，難度極高，「七成外資不會同意川普這樣搞啦」、「美國不可能入股台積電啦，頂多搞亞利桑那廠」。也有人直指美國政府可能透過課高稅或要求分潤來變相「抽乾股」，例如「亞利桑那廠營收上繳15%比較有可能」。另有留言酸稱「台灣總統變州長換取美積電」、「宣布台灣成為51州就能入股」。

另一方面，也有網友將此舉與其他國家政策比較，認為美國此舉和「阿共學壞了」沒兩樣，批評「怎麼搞得像流氓」、「強姦完還逼你當細姨」。部分人更進一步質疑新聞內容是否屬於放話操作，「盧特尼克就是故意放話嚇你，然後好談抽成比例」。也有人指出若消息屬實，可能重演熊本廠模式，「熊本廠是台積70%、日企30%，亞利桑那廠或許也會被迫釋股」。

值得注意的是，少數網友也以投資角度開玩笑看待，「台積變美積！本益比擴張！GG上2000！」、「入股哪有那麼難，開個帳戶直接買爆就好」。但更多人抱持懷疑態度，認為這是「假設性問題」的炒作，台積電不願回應是合理選擇。整體來看，台積電冷處理的回應被認為展現專業，但美國「補貼換股」若真成形，無疑將成為影響台積電與全球半導體產業的重要變數。

