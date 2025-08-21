無糖飲料免貨物稅⋯統一調降出廠價！網突破盲點：零售價不一定

國內日前公布無糖飲料免徵貨物稅法案，統一（1216）隨即宣布旗下符合條件的無糖飲料品項將調降出廠價格，響應政府「還稅於民」精神。不過有PTT網友分享新聞後直言，雖然企業降價看似讓利，但若銷售量沒有增加，是否等於單純讓公司少賺，並質疑企業背後必然已精算成本，引起熱烈討論。

該網友認為，統一的降價動作雖符合政策方向，但實際效果仍待觀察。他直言「調降價格不知道會不會吸引消費者購買，如果沒有增加銷售量就單純讓自己少賺，不過公司應該都已經算好了吧？」此番看法獲得不少人認同，也引出對「降價幅度」與「零售價格是否會同步調整」的疑慮。

部分網友正面看待政策，認為企業願意讓利值得肯定，「願意讓利給讚」、「統一良心」、「至少無糖豆漿先降5塊吧」等留言不少，甚至有人直呼「良心企業」、「便宜又健康」。也有人拿其他產業對比，提到「民生也能讓利，會不會像中鋼一樣影響股價」。不過也有網友提醒「調降出廠價格」未必等同於「調降零售價格」，實際消費者能否受惠仍待觀察。

另一方面，批評聲音也不小。有網友直言「可以有糖的免徵稅嗎，無糖的誰要喝」、「無糖就不是給肥宅喝的」，甚至有人酸「台南之恥，居然出無糖」。更多人質疑企業手法，「調整包裝那就是縮水」、「前陣子不是才漲價10%」、「過幾個月再漲回來就解決了，現在只是賣政府面子」。部分留言則點出可能的價格操作，例如「含糖加價賣就好了」、「麥香20年價格不變，但其他品項早漲過」。

另一大討論焦點則集中在「無糖」與「代糖」的定義。網友爭論是否加甜味劑的飲料也算無糖，有人認為「代糖=無糖，補一下常識」，卻有人立即反駁「代糖≠無糖，請不要再搞混了」。不少留言延伸到零卡飲料與人工甜味劑的分類，甚至引述法規角度指出「成分表不含糖，就可免貨物稅」，顯示消費者對「無糖」認知並不一致。

延伸討論中，也有網友提出應進一步「對含糖飲料加稅」，認為醫療資源不應浪費在過度糖分攝取上；另有網友戲稱「我要改喝有糖的炫富」。整體而言，此次統一率先降價舉動雖被部分網友讚許為「佛心企業」，但也伴隨對價格操作、政策落實效果及市場分類爭議的高度討論，顯示「無糖飲料免稅」仍將持續引發消費者與市場多角度辯論。

