賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

直雲的投資筆記
美政府傳出補助換股傳聞，市場壓力升溫，直雲選擇調節奇鋐、台達電並將持股降至五成，強調「有攻也要有守」，以確保震盪行情下仍能保持獲利。本報資料照片
多事之秋，我要賣股票，賣出奇鋐（3017）和台達電（2308），並且降低持股到五成，我們有攻也要有守。

今天傳出美國政府有意將「晶片法」中對英特爾的補助款轉為股權，可能台積電、美光及三星等在美國設廠的半導體製造商補助，換成股權來入股這些公司，不過我認為這個應該是假利空，不過今天還是壓力很大，先調節股票。

目前觀察所有的股票壓力都滿大的，那當然我們六虎將也都在跌，本來會漲的股票就會繼續跌，但我還是調節一些股票，並且降低持股。

多頭市場本來就會有震盪，其實我們股票從低點抱上來也都還是賺錢，但我還是決定賣出股票來保持獲利。

