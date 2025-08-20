美國政府傳入股台積電！網嘆氣：很明顯要挖GG補Intel

美國政府傳出考慮以補助款換取半導體公司股權，涉及台積電、三星、美光等業者。外媒指出，美國商務部正研究讓未發放的晶片法案資金，改以股權形式取得。對此，台積電回應「不回答假設性議題」。

事件一出，社群議論不斷。不少網友認為美國政府動作過火，留言包括「補助根本不應該換股權 最多就是換債吧」、「政府當大股東就跟中鋼一樣，叫你讓利敢不讓？」、「很明顯要挖GG補Intel啊」。

但也有人看法不同，認為台積電現金充裕，根本無須擔憂：「台積電冷處理就對了」、「英特爾缺錢才會點頭，GG手上滿手現金不怕」、「本來就是冷處理，不敢說就是有的傢伙才奇怪」。

也有網友點出更深層疑慮，「GG一定要防美國政府入股啊，萬一經營權被干涉，台灣就產業邊緣化了」。另一些人則以幽默看待，「股權送川普好了 變成川積電」、「抖音很棒 米國要入股50趴」。

