「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

美國政府傳入股台積電！網嘆氣：很明顯要挖GG補Intel

聯合新聞網／ 綜合報導
美政府傳出補助換股方案，台積電冷回「不回答假設性議題」，網友有人直言「台積電冷處理就對了」，也有人憂心恐被美國掏空。（中央社）
美國政府傳出考慮以補助款換取半導體公司股權，涉及台積電三星、美光等業者。外媒指出，美國商務部正研究讓未發放的晶片法案資金，改以股權形式取得。對此，台積電回應「不回答假設性議題」。

事件一出，社群議論不斷。不少網友認為美國政府動作過火，留言包括「補助根本不應該換股權 最多就是換債吧」、「政府當大股東就跟中鋼一樣，叫你讓利敢不讓？」、「很明顯要挖GG補Intel啊」。

但也有人看法不同，認為台積電現金充裕，根本無須擔憂：「台積電冷處理就對了」、「英特爾缺錢才會點頭，GG手上滿手現金不怕」、「本來就是冷處理，不敢說就是有的傢伙才奇怪」。

也有網友點出更深層疑慮，「GG一定要防美國政府入股啊，萬一經營權被干涉，台灣就產業邊緣化了」。另一些人則以幽默看待，「股權送川普好了 變成川積電」、「抖音很棒 米國要入股50趴」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台玻衝高回落！他問：有人被教訓嗎？苦主40元買進成最大輸家

謝金河喊台商組「投資美國國家隊」！網酸：掏空台灣？

台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

「漲多」永遠是股價最大的利空！堅守3成停損、停利出場…才不會白忙一場

美國政府傳出考慮以補助款換取半導體公司股權,涉及台積電、三星、美光等業者。外媒指出,美國商務部正研究讓未發放的晶片法案資金,改以股權形式取得。對此,台積電回應「不回答假設性議題」。 事件一出,社

「漲多」永遠是股價最大的利空！堅守3成停損、停利出場…才不會白忙一場

以期望報酬的3成 為停損點 停利有時比停損更難，因為要抗拒人性中「貪婪」的部分，所需要的勇氣更大，所以用紀律去限制貪婪，就更重要了。 停利點與停損點的設定，精神上相當雷同，前者是為了保持戰果免

台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

有網友在股板發文，認為台股近期走勢與2024年7月創高情境「驚人相似」。他指出，2024年台股在攻上24416點之前，周K連續9週超過80；而今年8月台股創下24551點新高，則是連續13週周K高於8

「跌就加碼」期貨穩賺術？鄉民酸爆「世界首富」：乾脆買0050

投資是門大學問，有網友在PTT股板發文，提出一個看似「穩賺不賠」的台指期策略：當大盤下跌時做多，若隔天反彈就賣出，若繼續下殺就再加碼一口，直到反彈解套。原PO直言，除非像今年四月出現極端走勢，否則這樣操作應該不會輸。他也進一步詢問，若資金充足是否就能避免被強制平倉。文章一出，引來大批網友熱烈討論。

謝金河喊台商組「投資美國國家隊」！網酸：掏空台灣？

美國總統川普推動「20%+N」對等關稅，全球各國紛紛以巨額投資交換減稅。財訊董事長謝金河直言，台灣不能缺席，呼籲政府應組織「投資美國台灣隊」，提供融資、租稅等優惠，化被動為主動，這或許是「卓越台商再創

「台灣先生」谷月涵開口！喊年底前還有漲空間 網：完了

前花旗證券「台灣先生」谷月涵近日在影片中指出，台股與美股仍在向上探索，短線沒有明顯利空，年底前還有上漲空間。不過他也提醒，資金面並未跟上，一旦遭遇重大利空，跌勢可能「又深又長」。 雖然影片是兩天

