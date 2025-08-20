「漲多」永遠是股價最大的利空！堅守3成停損、停利出場…才不會白忙一場

以期望報酬的3成 為停損點

停利有時比停損更難，因為要抗拒人性中「貪婪」的部分，所需要的勇氣更大，所以用紀律去限制貪婪，就更重要了。

停利點與停損點的設定，精神上相當雷同，前者是為了保持戰果免於來去一場空，後者則是避免在投資失利時，讓自己陷入萬劫不復的地步。在投資操作上，最難克服的心魔就是貪婪與恐懼，貪婪常讓人錯失好的賣點，恐懼則常讓人面臨虧損時選擇逃避，結果陷於是否該賣的危機中，所以有紀律的執行停利或停損，是投資人保護自己的必要方法。

只是在人類進化的過程中，便留下了趨吉避凶的基因。例如遠古時代的人類體型較嬌小，老是被猛獸追著跑，對於面臨危險的情境較能自發性的避開，並改採保守策略，所以停損會比停利來得簡單些。

一個懂得賣股票的人，賺錢的時候能夠賣到好價錢，提高報酬率，而出現錯誤投資時，也能保存實力、安然下車。

跌、漲都不想賣 這就是人性

在討論如何停利之前，我要先從停損說起，以便循序漸進的建立該有的投資紀律。

實務中，一般投資人很容易犯這樣的錯誤，就是把賺錢的股票賣掉，留下虧錢的股票。特別是虧很多的股票，乾脆就放著不管，本來想炒短卻當成長期投資看待，結果留來留去留成愁，甚至忽略了自己當初是用融資買進，股價越跌越不想理會，等到收到融資追繳通知單時，才慌慌張張、不知所措。

另一種狀況是，當買到一檔飆股時，天天想著只要股價再漲到多少錢就賣掉，然後卻不停的調高目標價，結果股價反轉下跌時，又告訴自己當初漲到多少錢時都不賣了，現在怎麼可以賣，接著股價續跌，又告訴自己沒關係反正還賺錢，就繼續拗下去。到最後，跌破買進成本了，只能生氣、失望、停損，白忙一場。

上述兩種情境一直反覆出現在許多投資人操作的實務中，面對這樣的窘境，透過停損、停利就可以獲得解決。就以停損這件事先來自我設限，基本上訂定停損的計畫與規範，前提是根據個人對於虧損的最大容忍程度。

再來，就要考慮持股內容的屬性，比如是長期投資或者偏向中短線的交易，則分別設定停損的比例。以中短線交易來說，大多是以買進股價的15%至20%作為停損標準，一旦觸及便要確切執行停損。

若是定義在長期投資的標的，我會建議應該事先評估風險報酬的比例，然後設定分批承接的買進計畫，再根據設定的期望報酬率，決定停損的價位。

以提供照明用透鏡的雷笛克光學（5230）為例，2014年4月初的股價約在100元，經評估後認為股價滿足點為150元，我會設定期望報酬率的3成作為停損點，算式如下：

價差：150－100 ＝ 50（元） 報酬率3成：50 × 30%＝ 15（元） 停損價位：100－15 ＝ 85（元） 因此，當雷笛克光學股價落到85 元以下，就要停損。

或許有人會說，100元到85元只有15%的空間，從長期持有的角度來看，會不會設定得太嚴格了？

實務上不會，因為股價雖是100元，在下跌過程中根據分批買進計畫，應該會在90元或80元等價位持續承接，假設都是定量買進，此時平均成本為90元，下跌15元的價位即為停損點，也就是75元（90－15 ＝ 75元），這個價位距離第一筆買進的價位已經達到25%了，若是仍會觸及停損點，只怕不是標的出問題，就是有系統性的風險。

長期投資標的的持有時間大多在3個月以上，甚至持有6個月至1年的時間，股價波動度通常較大，所以根據期望報酬率來調整停損點及願意承擔風險的空間勢必需要。 大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌

再者，分批逢低承接是有效降低長期投資風險的好方法，因此更應該事前就設定在投資計畫中。

至於非長期投資標的，千萬不可因為買進後慘遭套牢，便一路往下承接，以避免碰觸停損點，這種做法只是自欺欺人而已，因為虧損率或許降低了，但是虧損總額卻是不斷擴大，此時要思考的是「莫忘初衷」——到底當初買進的原因為何？再決定是否向下攤平。特別提醒，向下攤平絕對不要超過2次，買進攤平金額也不要超過當初買進的總額。

另外，關於整體投資部位的停損也不可忽略，一旦設定為15%至20%，當觸及時應該立即停止任何買進，並且從弱勢股開始減碼（即虧損最多的個股），先將部位降至可以忍受的範圍，或者全部出清也是很好的做法，如此更能讓心態歸零後澄清思慮，做出較客觀的研判。我經常這樣做，等心情沉澱下來後再重新投入，如果不能毅然決然的這麼做，只怕很快便面臨「危機處理」的關頭了。

停利分兩階段 可保留1∕3長期持有

對於停利的做法，要分兩個階段進行。第一個階段是達到目標價時，無論如何都要強迫自己出脫3成持股，以獲利了結。接著調整心態，把剩餘的部位視為短期投資，盯緊股價變化，別忘了「漲多」永遠是股價最大的利空，一檔股票能夠上漲至目標價位已屬不易，對於超出部分就不要在意，巴菲特就是經常「賣太早」，才能在投資界屹立不搖。

第二個階段是股價漲多後開始回落時，當回檔幅度達到從高點起算的2成時，應立即停利出場。比方說股價由50元上漲至80元，一旦回檔至71元，就要停利出場（請見右頁算式）。從過去經驗來看，若是股價維持強勢，回檔幅度通常不會超過3成，只要跌幅超過3成，就有走弱的跡象。

價差：80－50 ＝ 30（元） 回檔幅度3 成：30 × 30%＝ 9（元） 停利價位：80－9 ＝ 71（元） 因此，當股價漲多後開始回落到71元以下，就要停利。

一方面，就算多頭格局不變，也需要時間整理，所以這時就算先賣出持股，仍有足夠時間考慮是否再度買回。另一方面，若是該標的長期趨勢仍十分看好，最多可以保留1∕3作為長期持股，直到整個波段結束再出清。

如果你是一位有自信、經驗豐富，且有紀律的投資高手，那麼在操作的邏輯裡，建議可以採行一種「總損益浮動的停損機制」，即用前一個月的獲利金額作為本月操作的虧損上限。也就是說，若是上個月賺了100萬元，那麼這個月的操作就不能虧損超過100萬元，若是本月虧了50萬元，下一個月最多只能再虧50萬元，一旦觸及就要「自我停權」，退出觀望。這也可以視為一種最簡單、但適用於高手等級的「預防式危機處理程序」，即在停利階段便執行的一種方法。

萬一一開始就虧錢，沒有本錢可當作參考依據又該怎麼做？ 那麼就要認清現實——你不屬於「投資高手」等級，就不要想太多了，還是乖乖的從頭一步一步的學習操作吧！

黃嘉斌的獲利重點 1.中短期投資以買進股價的15% 至20% 為停損標準。 2.長期投資以期望報酬率的 3 成當作停損點。 3.達到目標價時，強迫自己停利 3 成。 4.股價漲多後回落至高檔的 3 成時，停利出場。

（本文摘自大是文化《冠軍操盤人黃嘉斌獲利的口訣：多年來我堅持照這些口訣，簡單操作就賺錢！》，作者：黃嘉斌）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。