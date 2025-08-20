台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

有網友在股板發文，認為台股近期走勢與2024年7月創高情境「驚人相似」。他指出，2024年台股在攻上24416點之前，周K連續9週超過80；而今年8月台股創下24551點新高，則是連續13週周K高於80。依此推論，短線或許會有4至5週盤整，但跌幅僅7%至8%就能吸引場外資金進場，再複製當年的漲勢，行情仍可能延續。

原PO強調，今年與去年不同，市場利空反應已經「嚴重鈍化」，利空不跌反而代表籌碼穩定，後續資金輪動將推升行情再創新高。他甚至形容「當你以為Party要結束，實際上才正要嗨起來」。

不少網友看完後直接跟進喊單「好喔！All in」、「房貸信貸都歐印了」、「突破新高就要拉回，除非資金面跟上」。也有人認為原PO說得有道理：「融資維持率過熱，要馬上崩不容易」、「就真的還沒漲完」。

但也有反對聲浪，網友冷嘲「歷史相似的是死掉的人一樣」、「看後照鏡開車」、「幹話文一多就要崩」。更有人提醒「崩盤前滿街股神輩出」、「只有AI在撐，後面應該會崩一段大的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。