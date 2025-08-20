快訊

謝金河喊台商組「投資美國國家隊」！網酸：掏空台灣？

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河（圖右）喊話「投資美國台灣隊」，引發網友酸爆「掏空台灣」。記者葉信菉／攝影
謝金河（圖右）喊話「投資美國台灣隊」，引發網友酸爆「掏空台灣」。記者葉信菉／攝影

美國總統川普推動「20%+N」對等關稅，全球各國紛紛以巨額投資交換減稅。財訊董事長謝金河直言，台灣不能缺席，呼籲政府應組織「投資美國台灣隊」，提供融資、租稅等優惠，化被動為主動，這或許是「卓越台商再創奇蹟的機會」。

謝金河指出，從阿聯酋、卡達到日韓，各國都砸下數百億至兆美元投資美國，唯有積極提出方案，才能爭取台灣利益。他回顧，台商90年代大舉西進帶動中國成為世界工廠，2017年後又有台商回流，推升台股台積電壯大，如今第三波大浪將是投資美國。

不過，這番談話一出，立刻在股板掀起嘲諷潮。許多網友直酸「掏空台灣國家隊」、「賣國國家隊」、「產業升級，從請台灣人工作變成請美國人工作」，更有人直言「組織台勞隊去美國打工比較實在」。

也有人把謝金河與谷月涵相提並論，喊出「河谷雙煞發功」、「謝董+谷月涵，黃金陣容」，戲稱台股要「丸子」了。甚至有網友酸溜溜說「這不是冥燈，是神！」、「熱臉去貼冷屁股，美國只愛扶植自己人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

台股大跌多頭結束？歷史總驚人相似…網翻2024年創高前擁這「同樣慣性」

有網友在股板發文，認為台股近期走勢與2024年7月創高情境「驚人相似」。他指出，2024年台股在攻上24416點之前，周K連續9週超過80；而今年8月台股創下24551點新高，則是連續13週周K高於8

「跌就加碼」期貨穩賺術？鄉民酸爆「世界首富」：乾脆買0050

投資是門大學問，有網友在PTT股板發文，提出一個看似「穩賺不賠」的台指期策略：當大盤下跌時做多，若隔天反彈就賣出，若繼續下殺就再加碼一口，直到反彈解套。原PO直言，除非像今年四月出現極端走勢，否則這樣操作應該不會輸。他也進一步詢問，若資金充足是否就能避免被強制平倉。文章一出，引來大批網友熱烈討論。

「台灣先生」谷月涵開口！喊年底前還有漲空間 網：完了

前花旗證券「台灣先生」谷月涵近日在影片中指出，台股與美股仍在向上探索，短線沒有明顯利空，年底前還有上漲空間。不過他也提醒，資金面並未跟上，一旦遭遇重大利空，跌勢可能「又深又長」。 雖然影片是兩天

宏達電智慧眼鏡狂拉三漲停…重演VR炒作？網：炒題材有人要接就行

宏達電（HTC）近日因智慧眼鏡新品發表，股價連續三天拉出漲停板，市場再度聚焦「紅姐概念股」。不過，對比過去VR熱潮最高衝到90多元的經驗，不少網友仍抱持懷疑，認為這波漲勢更像資金題材炒作，而非基本面翻身。

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

美國總統川普最新財務揭露顯示，持有輝達、蘋果等大型科技股，金額落在60萬至百萬美元區間，引發外界質疑其政策與投資是否存在利益交集。不過在PTT股板上，許多網友卻認為這樣的持股組合「普通到不行」，直言對川普龐大的身家而言只是「零用錢」，媒體放大檢視實在沒什麼必要。

