謝金河喊台商組「投資美國國家隊」！網酸：掏空台灣？

美國總統川普推動「20%+N」對等關稅，全球各國紛紛以巨額投資交換減稅。財訊董事長謝金河直言，台灣不能缺席，呼籲政府應組織「投資美國台灣隊」，提供融資、租稅等優惠，化被動為主動，這或許是「卓越台商再創奇蹟的機會」。

謝金河指出，從阿聯酋、卡達到日韓，各國都砸下數百億至兆美元投資美國，唯有積極提出方案，才能爭取台灣利益。他回顧，台商90年代大舉西進帶動中國成為世界工廠，2017年後又有台商回流，推升台股與台積電壯大，如今第三波大浪將是投資美國。

不過，這番談話一出，立刻在股板掀起嘲諷潮。許多網友直酸「掏空台灣國家隊」、「賣國國家隊」、「產業升級，從請台灣人工作變成請美國人工作」，更有人直言「組織台勞隊去美國打工比較實在」。

也有人把謝金河與谷月涵相提並論，喊出「河谷雙煞發功」、「謝董+谷月涵，黃金陣容」，戲稱台股要「丸子」了。甚至有網友酸溜溜說「這不是冥燈，是神！」、「熱臉去貼冷屁股，美國只愛扶植自己人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。