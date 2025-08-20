「台灣先生」谷月涵開口！喊年底前還有漲空間 網：完了

前花旗證券「台灣先生」谷月涵近日在影片中指出，台股與美股仍在向上探索，短線沒有明顯利空，年底前還有上漲空間。不過他也提醒，資金面並未跟上，一旦遭遇重大利空，跌勢可能「又深又長」。

雖然影片是兩天前上架，但大師發言依舊引發網友熱議。有人將其解讀為「轉折訊號」，直呼「訊號來了」、「完了，明天清倉」、「空軍一直在等一個人」。甚至有人戲稱「河谷雙煞」再度合體，暗示股市恐將迎來重大修正。

對於谷月涵的開示，不少人直接喊「丸子」、「完了」、「快逃」，認為每次大師發聲後行情都會出現反向劇烈震盪；也有網友調侃「平生不識谷月涵，自稱股神也枉然」、「谷大師就是最強的反指標」。

不過，也有人緩頰，認為他的提醒其實合理：當前市場缺乏利空支撐，漲勢可望延續，但若遇到外部黑天鵝，跌幅也會相當兇猛，投資人仍該謹慎看待。

