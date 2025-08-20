台玻衝高回落！他問：有人被教訓嗎？苦主40元買進成最大輸家

台股19日成交量爆出5500億元，熱門標的台玻（1802）早盤成為焦點，不少投資人湧入跟風。就有網友在PTT發文詢問：「今天是台股大日子，聽說台玻一堆人上車，請問有人買在40塊嗎？今天有人被市場教訓了嗎？」此文引發鄉民熱議，有人分享自己停損、有人自嘲高點接刀，更有人看笑話，直呼「股板樂趣就是看一群幻想有腦的吃鱉」。

在留言中，有網友表示「27就下車太早跑」、「39.8倒光」、「39.7給大家笑」，透露自己不是賣太快就是買在高點，心情五味雜陳。也有人感嘆「懷念我27塊的台玻」、「這爛公司竟然還有人看AI題材上車」，暗指追高者就是被市場教訓的典型案例。另一派則認為回檔只是正常現象，「回檔一下也好，PCB漲太誇張了」、「今天停損的，明天後悔」。

不少網友則酸溜溜表示，整數關卡就是收割點，「整數關卡一定一堆人賣40的」、「甩轎抓緊了」、「給你進場機會不要不知感恩」。還有人直言「這妖股獲利那麼差竟然能衝快40」，甚至戲稱「重心全在中國，不務正業還賣滷肉飯」。也有網友把責任丟給市場情緒，強調「台股就是拿來炒的」，「昨天買今天早盤有賣還是贏」。

值得注意的是，不只散戶受傷，有人爆料「昨天鎖漲停的幾個隔日沖大戶，今天早上第一盤掛漲停被強制回補」，導致不少放空者也在高點被嘎，顯示這波行情不只是小散戶受挫，就連大戶都難全身而退。

整體來看，台玻在題材加持下衝高，但股價回落讓「被市場教訓」成為投資人共同話題。有人認為這只是短線甩轎洗盤，還有進場機會；也有人冷笑「愛買這種股就別怕受傷」。這場散戶與大戶的交鋒，再次凸顯台股短線題材股的高風險與高戲劇性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。