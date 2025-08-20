快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

台玻衝高回落！他問：有人被教訓嗎？苦主40元買進成最大輸家

聯合新聞網／ 綜合報導
台玻董事長林伯豐。陳美玲/攝影
台玻董事長林伯豐。陳美玲/攝影

台股19日成交量爆出5500億元，熱門標的台玻（1802）早盤成為焦點，不少投資人湧入跟風。就有網友在PTT發文詢問：「今天是台股大日子，聽說台玻一堆人上車，請問有人買在40塊嗎？今天有人被市場教訓了嗎？」此文引發鄉民熱議，有人分享自己停損、有人自嘲高點接刀，更有人看笑話，直呼「股板樂趣就是看一群幻想有腦的吃鱉」。

在留言中，有網友表示「27就下車太早跑」、「39.8倒光」、「39.7給大家笑」，透露自己不是賣太快就是買在高點，心情五味雜陳。也有人感嘆「懷念我27塊的台玻」、「這爛公司竟然還有人看AI題材上車」，暗指追高者就是被市場教訓的典型案例。另一派則認為回檔只是正常現象，「回檔一下也好，PCB漲太誇張了」、「今天停損的，明天後悔」。

不少網友則酸溜溜表示，整數關卡就是收割點，「整數關卡一定一堆人賣40的」、「甩轎抓緊了」、「給你進場機會不要不知感恩」。還有人直言「這妖股獲利那麼差竟然能衝快40」，甚至戲稱「重心全在中國，不務正業還賣滷肉飯」。也有網友把責任丟給市場情緒，強調「台股就是拿來炒的」，「昨天買今天早盤有賣還是贏」。

值得注意的是，不只散戶受傷，有人爆料「昨天鎖漲停的幾個隔日沖大戶，今天早上第一盤掛漲停被強制回補」，導致不少放空者也在高點被嘎，顯示這波行情不只是小散戶受挫，就連大戶都難全身而退。

整體來看，台玻在題材加持下衝高，但股價回落讓「被市場教訓」成為投資人共同話題。有人認為這只是短線甩轎洗盤，還有進場機會；也有人冷笑「愛買這種股就別怕受傷」。這場散戶與大戶的交鋒，再次凸顯台股短線題材股的高風險與高戲劇性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 台玻 放空

延伸閱讀

00878高股息ETF之王的隱憂！懶錢包：配息三連降、報酬普通、股東數見頂回落

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

老闆娘賣股又一樁！台玻總裁林伯實夫人徐莉玲 申報轉讓持股400張

謝金河喊台商奇蹟再起！全網一片哀號：反指標出手「台股完了」

相關新聞

川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

美國總統川普最新財務揭露顯示，持有輝達、蘋果等大型科技股，金額落在60萬至百萬美元區間，引發外界質疑其政策與投資是否存在利益交集。不過在PTT股板上，許多網友卻認為這樣的持股組合「普通到不行」，直言對川普龐大的身家而言只是「零用錢」，媒體放大檢視實在沒什麼必要。

台玻衝高回落！他問：有人被教訓嗎？苦主40元買進成最大輸家

台股19日成交量爆出5500億元，熱門標的台玻（1802）早盤成為焦點，不少投資人湧入跟風。就有網友在PTT發文詢問：「今天是台股大日子，聽說台玻一堆人上車，請問有人買在40塊嗎？今天有人被市場教訓了嗎？」此文引發鄉民熱議，有人分享自己停損、有人自嘲高點接刀，更有人看笑話，直呼「股板樂趣就是看一群幻想有腦的吃鱉」。

散戶尚未全面進場、行情很容易噴出！郭哲榮喊：拉回不必怕「兩萬五很快就來」

台股19日早盤最高衝上24,551點，連續兩天改寫歷史紀錄，不過隨後翻黑回檔。分析師郭哲榮指出，這只是創高後的正常休息，並強調「拉回不用緊張，行情隨時會再衝」，甚至喊出台股「兩萬五很快就能見到」。

從原油正二歸零到430萬資產！少年股神親揭「四年槓桿歷程」

股市投資不易，一名網友在PTT發文，分享自己大學以來四年的投資歷程。他坦言從一開始「慘賠股市」到後來「透過信貸與質押槓桿翻身」，最終將44萬元本金放大到430萬元資產。文章細數操作心路，包括早期錯誤、槓桿策略與心態轉折，既引來推崇「少年股神」的聲浪，也引發對「借錢投資」的激烈爭論。

烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！ 被讚良心企業…今日股價跌停

美對台課徵「20%+N」高關稅，不少產業剉在等。針對關稅、台幣升值帶來匯損雙重打擊，製造業紛紛傳出無薪假、裁員的壞消息。財經專家游庭皓臉書分享，工具機廠瀧澤科技宣布讓員工周休三日，「養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備。」瀧澤科技（6609）逆勢推周休三日應對景氣寒冬後，但投資人卻不捧場，今日股價竟跌停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。