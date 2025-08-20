宏達電智慧眼鏡狂拉三漲停…重演VR炒作？網：炒題材有人要接就行

宏達電（HTC）近日因智慧眼鏡新品發表，股價連續三天拉出漲停板，市場再度聚焦「紅姐概念股」。不過，對比過去VR熱潮最高衝到90多元的經驗，不少網友仍抱持懷疑，認為這波漲勢更像資金題材炒作，而非基本面翻身。

原先在PTT引起熱議的批評文章直言，新品宣稱有即時翻譯功能，但實際開箱影片中「一份菜單要剪輯兩次」，翻譯速度並非宣傳般順暢；加上售價比小米貴70%，僅多出50%電量，缺乏生態系支撐，競爭力堪憂。原PO更提到，台灣電信業者從「預購破萬」改口成「挑戰破萬」，顯示市場熱度或許被放大。

不過在股市討論區，多數人對產品本質並不在意，留言直白「股價會漲就好」、「電子垃圾也能飛」、「會漲就是好股票」。有人甚至看好行情能再重演當年VR盛況，喊出「這波先看100」、「紅姐的連續技還沒完，會嘎到外太空」。

也有網友從資金角度切入，指出當市場資金寬鬆時，「爛產品」也能被炒作，就像美股過去的 meme 股或植物肉公司，一度暴漲後再崩盤。部分人提醒投資人「不要當最後一隻老鼠」，否則題材退燒後只剩被套牢的下場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。