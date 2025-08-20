瀧澤科技澄清放假爭議！股價摜跌停 網酸：是無薪假更慘

台灣瀧澤科技（6609）傳出實施「周休三日帶薪假」引發市場誤解，19日公司出面澄清，實際上自8月22日起適用170人、為期三個月的無薪假，並非有薪放假。不過消息一出，公司股價立刻摜跌停至47元，午盤前仍未打開，澄清反而成為壓垮股價的導火線。

根據公司說明，本次放假的對象約占全體員工一半，若員工仍有特休可優先支應，否則將進入無薪假。財務協理廖毓婷指出，工具機產業今年受匯率、關稅衝擊嚴重，台灣出口產品多數外銷，報價被擠壓，公司不得不採取「減班休息」以控制成本。她強調無薪假是暫時措施，年底會再檢視是否延長。

然而在PTT上，網友對此澄清幾乎一面倒酸爆。有人直言「昨天才有人說佛心公司給有薪假，今天就打臉」、「有薪假老闆又不是智障」，還有人笑稱「嚴正駁斥，不是有薪，是無薪」，認為越解釋越顯公司經營困境。甚至有人諷刺「無薪假要頒諾貝爾獎」、「發明無薪假的人真該得獎」。

部分網友則點出無薪假的嚴重性，直言「無薪假代表公司真的沒單了」、「薪水薄了，親情厚了」、「放這種假就是逼員工自己辭職」。也有人認為這其實就是「另類裁員」，只是用減班休息的名義省下資遣成本。還有人冷嘲熱諷「歐洲也休三日，但人家是有薪啦」、「台灣版週休三日，直接三根跌停」。

另有一派網友則把焦點放在股價反應，認為澄清並沒有改善外界觀感，反而等於承認訂單不順，造成投資人信心崩潰。「不是有薪假比較慘吧」、「這種澄清是提油滅火」、「公司自己大聲說沒單，誰還敢投資？」不少網友預測股價將持續承壓，甚至調侃「準備一路跌停到年底」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。