「跌就加碼」期貨穩賺術？鄉民酸爆「世界首富」：乾脆買0050

投資是門大學問，有網友在PTT股板發文，提出一個看似「穩賺不賠」的台指期策略：當大盤下跌時做多，若隔天反彈就賣出，若繼續下殺就再加碼一口，直到反彈解套。原PO直言，除非像今年四月出現極端走勢，否則這樣操作應該不會輸。他也進一步詢問，若資金充足是否就能避免被強制平倉。文章一出，引來大批網友熱烈討論。

多數網友以戲謔口吻回覆，直呼「恭喜你發現交易聖杯」、「世界首富指日可待」、「低買高賣怎麼輸」，甚至有人打趣建議「夜盤做空、日盤做多」，或是「乾脆買0050不就好了」，諷刺這種「低買高賣」的策略其實是老生常談。也有人指出這不過是「倍倍儲蓄法」或「倍壓賭博法」的翻版，聽起來簡單卻充滿風險。

另有網友點出現實問題，提醒「如果連跌9天怎麼辦？」、「遇到2022那種緩跌一年怎麼辦？」強調期貨槓桿特性會讓攤平成本愈來愈高，反轉前可能就因保證金不足被斷頭。有人直言「勝率高但一次爆倉就全沒了」、「市場永遠不缺那種一次大的走勢」。還有網友引用今年4月、去年8月等案例，警告原PO的假設過於樂觀。

也有網友回應原PO的技術性問題，指出只要保證金足夠，並不會被強制平倉，但前提是資金規模要夠大。「準備1000萬做微台指或許能撐，但100萬玩大台可能一下就倒了」、「本多終勝，但你要有本才行」，不少人用「錢多就能凹」總結這個方法的核心。

整體來看，PTT鄉民普遍將此策略視為「理論上成立、實務上危險」的想法。雖然「跌就加碼、漲就賣」聽來直覺簡單，但面對長時間下跌或極端行情，資金不足就會瞬間歸零。網友一面酸「低調，財富密碼不可外傳」，一面也認為這只是投資新手的幻想，現實市場遠比想像殘酷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。