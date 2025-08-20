川普持股曝光！手握輝達蘋果 網嘲「小錢而已」：放大檢視動機可疑

美國總統川普最新財務揭露顯示，持有輝達、蘋果等大型科技股，金額落在60萬至百萬美元區間，引發外界質疑其政策與投資是否存在利益交集。不過在PTT股板上，許多網友卻認為這樣的持股組合「普通到不行」，直言對川普龐大的身家而言只是「零用錢」，媒體放大檢視實在沒什麼必要。

根據媒體報導，川普持有輝達、蘋果、微軟與黑石等公司股票，其中輝達與蘋果持股超過60萬美元，恰與其近年政策優惠對象重疊。批評者指出，川普先前允許輝達恢復對中國銷售AI晶片，並讓蘋果豁免100%半導體關稅，顯得利益關係耐人尋味。不過白宮回應，所有資產由信託管理，總統本人並未涉入，強調「不存在利益衝突」。

一名網友將文章發佈在PTT後，他直言這種投資組合「大型科技股搭配貝萊德，看起來就很普通」，質疑這樣也能成為批評焦點。他認為，相較川普龐大的房地產與加密貨幣資產，這些持股規模根本微不足道。此番看法引來不少附和，有人留言「全世界ETF隨便買都一定有蘋果跟輝達」、「兩大權值股要怎麼避開？」甚至有人笑說「這金額比部分網友還少」。

另一批網友則從「金額小」的角度切入，認為川普持股被媒體放大檢視有些失焦。有人直言「60萬美金對他來說小錢」、「以他身家等於零用錢」、「全部加起來不到300萬鎂，是要介入啥？」還有人諷刺，「他真正要查的是數位幣，那才是賺爛的地方」。不少人把焦點轉到川普其他資產，認為炒股規模遠不及其房地產或加密幣投資，媒體過度放大動機可議。

不過，也有網友將事件與政治角度連結，諷刺「之前酸佩洛西炒股，結果自己也玩」、「自己炒股自己喊，嘻嘻」、「川普投顧訊號來了」。有人認為即便金額小，仍牽涉利益迴避問題，「畢竟政策一改動，輝達蘋果就漲，這不是最直接的受惠？」也有人調侃「蘋果穩了，有川寶罩著」。

