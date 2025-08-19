散戶尚未全面進場、行情很容易噴出！郭哲榮喊：拉回不必怕「兩萬五很快就來」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連兩天盤中創新高，郭哲榮提醒「創高拉回不必怕」，並點名AI、機器人、散裝航運等題材仍具後市空間。記者曾學仁／攝影
台股19日早盤最高衝上24,551點，連續兩天改寫歷史紀錄，不過隨後翻黑回檔分析師郭哲榮指出，這只是創高後的正常休息，並強調「拉回不用緊張，行情隨時會再衝」，甚至喊出台股「兩萬五很快就能見到」。

郭哲榮點名近期題材股動能強勁。毅嘉（2402）股價連續12天走高，盤中一度大漲超過8%，再創歷史新高；廣宇（2328）連4紅，觸及近5個月高點，受惠於鴻海機器人概念題材；建準（2421）則在輝達GPU需求帶動下，股價創下一年多來新高。

他也提醒市場，本週五將舉行全球央行年會，聯準會主席鮑爾對降息的看法將成關鍵，同時美國傳出擬投資英特爾10%股權，並獲軟銀加碼20億美元。郭哲榮認為，雖短線被解讀為台積電利空，但實際影響有限，「漲多休息反而有利於盤勢健康」。

在籌碼面上，外資期貨淨空單降到29,626口，是5月以來首度低於3萬口，郭哲榮認為這代表「外資被軋到受不了，正在求饒式回補」，若持續回補，將推動台股更快攻上25,000點。他也指出，目前融資餘額2498億元，與股災前高點的3200億元相比仍偏低，「散戶尚未全面進場，反而讓行情更容易噴出。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

