台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

台股大漲小回 殺不下去是大多頭！
之前我有說過如果股票殺不下去就是多頭。可以看到今天雖然盤中震盪下殺，但是下殺狀況一下就穩住。以前震盪盤或是空頭只要開殺一定殺到最低，但是觀察這一個月來只要下殺就會被擋住，我認為是因為很多大戶等著接盤，所以這個盤多得很明顯。
大家可以看到櫃買指數站上年線，站上年線多少會有點震盪，但是大家都知道站上年線就是要做多。我老早就ALL IN，所以今天小賠錢整體還是大賺。如果你要等著下跌接盤其實成本還是比我當初來的高很多，所以我才強調要ALL IN。
今天我們的股票就跟大盤櫃買指數一樣跌啦。不過買進價格很低，每一檔還是都大賺錢，理論上不該有人賠錢。賠錢的人大概就是看了Ｎ百年後今天早上才願意追，要讓自己改掉這麼愛看的問題。
今天的金像電看起來是六虎將最強勢的。我有說要買就是要買跌盤中漲的，這也是可以讓大家看的訊號。
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
