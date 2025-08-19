快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！ 被讚良心企業…今日股價跌停

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為傳產示意圖，非當事公司。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照
圖為傳產示意圖，非當事公司。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照

美對台課徵「20%+N」高關稅，不少產業剉在等。針對關稅、台幣升值帶來匯損雙重打擊，製造業紛紛傳出無薪假、裁員的壞消息。財經專家游庭皓臉書分享，工具機廠瀧澤科技宣布讓員工周休三日，「養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備。」瀧澤科技（6609）逆勢推周休三日應對景氣寒冬後，但投資人卻不捧場，今日股價跌停

財經專家游庭皓日前貼出瀧澤科技公司公告，稱因為景氣低迷、關稅加上台幣升值衝擊，公司將從8月22日起每周五固定休假，預計先實施三個月，後續依訂單狀況調整。調整期間每周四為最後出貨日，周五將全面停止交貨作業。游庭皓也表示，「工具機休假潮開始。」

貼文一出，網友熱議，「居然沒有減薪」、「台股創新高，傳產卻減班休息」、「去年還是飆股之一」、「周休三日，竟然是傳產起的頭，台灣要起飛了」、「這家市值工具機裡排第8，最近一個月還漲19%」。

網友大讚，「老闆讚！其實就是多照顧員工增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了」、「有良心的企業不多了」、「這個時候就是買新的機台設備，員工與雇主進修的好時機」。

也有人憂心，「機械之母就是工具機，接下來要換手工具，五金，水零件」、「怎麼都沒有人提到食品產業，6.7%+20%，我們比工具機還慘」、「傳產變傳慘」。

台灣瀧澤科技（6609）是上櫃工具機公司，也是日本瀧澤持股51%的子公司，主要業務是CNC工具機之製造及銷售 PCB鑽孔機之製造及銷售。瀧澤科技上周宣布將推周休三日政策，但投資人卻不捧場，今日股價亮燈跌停。

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次家數增加1家，人數增加493人。此為美方宣布台灣關稅暫時性稅率20%+N之後，首次進行無薪假統計，受關稅影響者總計73家、2,388人，較上一期增加7家、653人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

跌停 工具機 製造業 無薪假 股價指數

延伸閱讀

關稅衝擊…2,388人放無薪假 製造業減班休息攀今年來新高

關稅衝擊 金屬機電工業淪無薪假重災區

避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑

關稅海嘯 工具機廠周休三日 瀧澤科鼓勵員工每周五集中排休

相關新聞

烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

台股大漲小回 殺不下去是大多頭！ 之前我有說過如果股票殺不下去就是多頭。可以看到今天雖然盤中震盪下殺，但是下殺狀況一下就穩住。以前震盪盤或是空頭只要開殺一定殺到最低，但是觀察這一個月來只要下殺就會被

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

輝達推動「電力大革命」引爆供應鏈行情，台達電、光寶科成為焦點，法人看好光寶科EPS續增，目標價上看200元。

他勸世曝台指期陷阱！驚揭「黑手掃單」內幕　眾人嘆：真的是賭場

PTT有網友發表「台指期貨操作的勸世文」，直言長期在期權市場能存活下來的人不到一成，當沖更是「死路一條」，呼籲新手切勿輕易入坑。他以自身與同學的經驗警告，市場中電腦掃單、黑手操作層出不窮，散戶若沒有強大心態與系統支撐，往往淪為盤面祭品，引來眾多網友熱議。

謝金河喊台商奇蹟再起！全網一片哀號：反指標出手「台股完了」

財信傳媒董事長謝金河近日表示，川普新一波關稅政策正在重塑全球經濟版圖，台商正迎來「再創奇蹟」的歷史關鍵時刻，預言台灣將誕生眾多「美國概念股」。不過，這番言論在PTT股板卻引來反效果，許多網友直呼「完了」、「老謝出手就是反指標」，甚至戲稱「台股要完了」。

「這一波到底要漲到哪裡」台股多頭急衝！ 網喊：3萬6千點大行情

台股多頭強勢衝高，網友喊「36000大行情」、也有人酸「漲到你進場就跌」，多空意見分歧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。