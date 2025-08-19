瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！ 被讚良心企業…今日股價跌停

美對台課徵「20%+N」高關稅，不少產業剉在等。針對關稅、台幣升值帶來匯損雙重打擊，製造業紛紛傳出無薪假、裁員的壞消息。財經專家游庭皓臉書分享，工具機廠瀧澤科技宣布讓員工周休三日，「養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備。」瀧澤科技（6609）逆勢推周休三日應對景氣寒冬後，但投資人卻不捧場，今日股價跌停。

財經專家游庭皓日前貼出瀧澤科技公司公告，稱因為景氣低迷、關稅加上台幣升值衝擊，公司將從8月22日起每周五固定休假，預計先實施三個月，後續依訂單狀況調整。調整期間每周四為最後出貨日，周五將全面停止交貨作業。游庭皓也表示，「工具機休假潮開始。」

貼文一出，網友熱議，「居然沒有減薪」、「台股創新高，傳產卻減班休息」、「去年還是飆股之一」、「周休三日，竟然是傳產起的頭，台灣要起飛了」、「這家市值工具機裡排第8，最近一個月還漲19%」。

網友大讚，「老闆讚！其實就是多照顧員工增加留下來的向心力，一旦失去了，有時就回不來了」、「有良心的企業不多了」、「這個時候就是買新的機台設備，員工與雇主進修的好時機」。

也有人憂心，「機械之母就是工具機，接下來要換手工具，五金，水零件」、「怎麼都沒有人提到食品產業，6.7%+20%，我們比工具機還慘」、「傳產變傳慘」。

台灣瀧澤科技（6609）是上櫃工具機公司，也是日本瀧澤持股51%的子公司，主要業務是CNC工具機之製造及銷售 PCB鑽孔機之製造及銷售。瀧澤科技上周宣布將推周休三日政策，但投資人卻不捧場，今日股價亮燈跌停。

勞動部18日公布無薪假計191家，實施人數3,934人。上一期8月1日公布實施家數計190家，實施人數3,441人；本次家數增加1家，人數增加493人。此為美方宣布台灣關稅暫時性稅率20%+N之後，首次進行無薪假統計，受關稅影響者總計73家、2,388人，較上一期增加7家、653人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。