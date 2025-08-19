台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在記者會提出「電力大革命」，帶動供應鏈股價發酵，電源供應器族群再度成為市場焦點。主持人盧燕俐與專家杜金龍在《鈔錢部署–華視優選》節目中指出，台達電（2308）與光寶科（2301）雙雙受惠，後續仍具比價與輪動機會。

盧燕俐回憶，外資曾給出台達電目標價時，杜金龍就建議投資人買進，如今不少投資人「賺得笑嘻嘻」。隨著輝達釋出能源合作訊號，光寶科股價同樣受到激勵，重新吸引市場關注。

光寶科EPS展望佳

杜金龍指出，光寶科成立42年，EPS表現穩健，且近期研究報告顯示，今年有望達6元、明年7.6元，2027年上看9元。他認為，若以9元EPS搭配20至25倍本益比計算，推算合理股價區間可達180至225元。理財週刊研究部更直接將光寶科目標價訂在200元。

他補充，光寶科股本較大，過去因五合一影響籌碼，但近期整理時間充足，有望挑戰174.5元的前高價位。

台達電股價凌厲、輪漲效應明顯

至於台達電，近期股價自400多元急漲至600元以上，累計漲幅逾六成。杜金龍分析，高層有企圖心推升市值表現，帶動整體電源供應器族群。他建議投資人若資金許可，台達電、光寶科兩檔都可配置，以分散輪漲風險；若資金有限，亦可透過零股投資參與行情。

關稅陰霾下的半導體差異

節目最後也觸及近期美國晶片關稅議題。杜金龍分析，台積電持續創高，成為政策受惠者；聯電則因合作案與轉嫁能力，雖受壓抑但已反映利空，股價處於波段低檔。他認為聯電若維持約5%殖利率，有補漲空間，投資人「不用殺低」。至於日月光，仍在努力爭取部分豁免，股價有待觀察。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。