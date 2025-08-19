「這一波到底要漲到哪裡」台股多頭急衝！ 網喊：3萬6六千點大行情
原PO表示，川普喊300%半導體關稅卻沒影響行情，反倒期貨多單全力推進，甚至喊出「這個月直接噴到25000沒問題吧？」不過他坦言自己空手，手握1000萬現金等回檔，直呼「快點崩盤啊！我要買低接便宜的股票」。
對此，許多網友直球回應；有人看多喊「這波36000大行情」、「哲哲說26000」、「短線先到25500應該沒問題」、「漲到三萬沒問題」。
也有人冷嘲熱諷「你不進來就會繼續漲，進來開始做頭」、「漲到你進場買的那一天」、「等你忍不住想買的時候」。
部分網友則提醒風險「沒有誰知道高點在哪」、「高點一樣有便宜股票，只是你未必看的上」、「魚尾留給別人賺」。
更有人酸溫馨喊話「你...去定存吧」、「你根本不適合做股票」、「漲到早餐店阿姨不賣早餐都在看股票」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
