宏達電連2根漲停…新品題材點火！EPS仍虧0.86元…網「紅茶店重返榮耀」

聯合新聞網／ 綜合報導
宏達電新品VIVEEagle智慧眼鏡引爆話題，股價連2日漲停，網友喊「紅茶店重返榮耀」、也有人酸「沒有基本面只有消息面」。（本報資料照片）
宏達電（2498）不畏虧損壓力，因新品VIVEEagleAI智慧眼鏡上市利多，連續兩個交易日亮燈漲停。開盤不到5分鐘就爆出1.6萬張成交量，位居上市第六，市場再度掀起「紅姐旋風」。

新品VIVEEagle由台灣製造、全球首發，主打時尚設計與AI語音操控，並由台灣大哥大與2020EYEhaus合作，售價1萬5600元，9月1日正式上市。雖然第二季仍虧損，每股虧損達0.86元，但新品題材瞬間蓋過財報陰霾。

在PTT上，網友再度掀起回憶殺，不少人喊出「紅茶店重返榮耀」、「2根漲停只是剛開始」、「至少噴到1300」，也有人揶揄「敢玩雪紅姨的股票都很猛」、「阿姨只要開搖就噴到你不要不要的」。

也有聲音潑冷水，「沒有基本面只有消息面」、「紅姐的股票就是投機用的，見好快收吧」、「有新聞就是尾聲了」，提醒投資人小心被割韭菜。甚至有人酸「看了開箱，電子垃圾無誤」、「這種產品手機都能取代」。

另一派則抱持觀望或戲謔態度，「漲到我買就跌」、「阿姨我不想努力了」、「炒這種妖股，必定會成為大股東」。樂觀與懷疑並存，市場再度展現HTC特有的投機氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股多頭強勢衝高，網友喊「36000大行情」、也有人酸「漲到你進場就跌」，多空意見分歧。

宏達電（2498）不畏虧損壓力，因新品VIVEEagleAI智慧眼鏡上市利多，連續兩個交易日亮燈漲停。開盤不到5分鐘就爆出1.6萬張成交量，位居上市第六，市場再度掀起「紅姐旋風」。 新品VIVE

近期台股「PCB之亂」持續延燒，不僅銅箔基板帶頭上攻，市場熱度更蔓延至各類板材族群。PTT有網友回顧過去被動元件、航運股的狂潮後提問：「這波PCB之亂會持續到何時？是不是要等到董娘賣股才會結束？」文章一出，引來大批網友留言討論，有人認為漲勢還沒結束，有人則警告隨時可能反轉，形成多空激辯。

眾多利多因素加持，台股18日強勢收紅，早盤以24,270點開出，盤中一路震盪走高，終場收在24,482點，大漲148點，漲幅0.61%，成交量放大至 4,435億元，再度改寫歷史新高。 櫃買指數

台股週一（8/18）再度上演強勢行情，大盤一舉衝上24,515點，刷新歷史紀錄。分析師郭哲榮強調，他早已預告「關稅利空出盡」，結果果真照劇本上演，行情續強直逼2萬5。 郭哲榮直言，雖然美國總統川

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！ 台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過244

