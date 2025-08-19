宏達電連2根漲停…新品題材點火！EPS仍虧0.86元…網「紅茶店重返榮耀」

宏達電（2498）不畏虧損壓力，因新品VIVEEagleAI智慧眼鏡上市利多，連續兩個交易日亮燈漲停。開盤不到5分鐘就爆出1.6萬張成交量，位居上市第六，市場再度掀起「紅姐旋風」。

新品VIVEEagle由台灣製造、全球首發，主打時尚設計與AI語音操控，並由台灣大哥大與2020EYEhaus合作，售價1萬5600元，9月1日正式上市。雖然第二季仍虧損，每股虧損達0.86元，但新品題材瞬間蓋過財報陰霾。

在PTT上，網友再度掀起回憶殺，不少人喊出「紅茶店重返榮耀」、「2根漲停只是剛開始」、「至少噴到1300」，也有人揶揄「敢玩雪紅姨的股票都很猛」、「阿姨只要開搖就噴到你不要不要的」。

也有聲音潑冷水，「沒有基本面只有消息面」、「紅姐的股票就是投機用的，見好快收吧」、「有新聞就是尾聲了」，提醒投資人小心被割韭菜。甚至有人酸「看了開箱，電子垃圾無誤」、「這種產品手機都能取代」。

另一派則抱持觀望或戲謔態度，「漲到我買就跌」、「阿姨我不想努力了」、「炒這種妖股，必定會成為大股東」。樂觀與懷疑並存，市場再度展現HTC特有的投機氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。