從原油正二歸零到430萬資產！少年股神親揭「四年槓桿歷程」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股本周再度挑戰新高。圖／本報資料照片
台股本周再度挑戰新高。圖／本報資料照片

股市投資不易，一名網友在PTT發文，分享自己大學以來四年的投資歷程。他坦言從一開始「慘賠股市」到後來「透過信貸與質押槓桿翻身」，最終將44萬元本金放大到430萬元資產。文章細數操作心路，包括早期錯誤、槓桿策略與心態轉折，既引來推崇「少年股神」的聲浪，也引發對「借錢投資」的激烈爭論。

該網友回顧，大學與碩士時期初入股市，因經驗不足接連踩雷，買過原油正二歸零、友達虧損40%，甚至曾在萬三時買進0050反一，結果全數爆掉。出社會第一年，因房租與低薪壓力，每月僅能存下3至5千元，資產始終停留在15萬以內。直到第二年，他在俄烏戰爭背景下開始接觸借貸，歷經半年終於申請到個人信貸，並「歐印正二」。隨後行情上漲令他資產大增，但因心態飄忽砍單借朋友57萬元卻遭對方跑路，瞬間回到負資產。他坦言，那段時期覺得人生高光已過，但靠還款與多頭行情，總算在隔年重回正值。

進入第三年，他在2024年2月新春開盤大漲時判斷行情偏多，採取拉回加碼策略，並在台積電法說前後選擇獲利了結，卻因空手錯過後續兩週漲勢，體悟「不適合完全離場」。資產當時在200萬上下震盪。到2025年，遇上2月台股崩跌，他立刻以質押進場，加上4月國安基金宣布進場，他果斷將股票全數壓入正二，並以信貸資金持續加碼。從最低點12萬元起步，他用「一路加碼」的方式，短短幾個月把淨資產推升至430萬元，並開始思考降低正二持有、轉向全球ETF配置，同時保留現金以降低信貸壓力。他直言：「真的能影響總資產的交易很少，應減少交易次數，專注單筆重壓。」

這篇文章引發熱烈討論，部分網友大讚「44萬滾到430萬很猛」、「年輕敢衝就是本錢」，甚至有人喊話「再抓一次就破千萬了」。也有人肯定他願意回饋社會，「捐錢才是真正的財富閉環」、「認養家扶孩子最實際」。

然而，也有不少網友警告「借錢投資是零分」、「信貸也是槓桿，不能假裝忽略」、「少年股神故事很多，但多數都爆掉」。還有人直言「這篇文就是股市要跌的訊號」、「小錢翻身沒什麼參考價值」。另有網友聚焦在借朋友57萬的經歷，直言「投資最大風險不是市場，而是朋友來借錢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

從原油正二歸零到430萬資產！少年股神親揭「四年槓桿歷程」

