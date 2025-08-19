快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議台指期貨操作。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
PTT有網友發表「台指期貨操作的勸世文」，直言長期在期權市場能存活下來的人不到一成，當沖更是「死路一條」，呼籲新手切勿輕易入坑。他以自身與同學的經驗警告，市場中電腦掃單、黑手操作層出不窮，散戶若沒有強大心態與系統支撐，往往淪為盤面祭品，引來眾多網友熱議。

該網友指出，期權板人氣逐年下滑，正是因為「能贏的人少之又少」。他強調黑手利用電腦高速下單，上沖下洗測試人性，甚至三分鐘內可出現逾2600次交易，散戶的停損單往往被無情掃出。雖然他自己自2005年設計系統操作、至今仍能存活，但也承認一旦方向判斷錯誤，隨時可能陣亡。他還透露曾因過度操勞設計程式，導致身體出狀況裝上心臟支架，更加深「勸世」決心。

許多網友對此深有同感，直言「期權我玩過，真的留給高手」、「沒本一下就被洗掉」、「券商才是最大贏家」。也有人感嘆「一堆人現貨都玩不好，還玩期貨」、「期貨就是賭場，你跟莊家對賭」，認為短線高槓桿根本是自掘墳墓。

不過，也有投資人持較中立觀點，認為問題不在商品本身，而在操作方式。「期權做太短很容易死，心理素質要很強」、「期貨本來就零和遊戲，懂自己在做什麼的都安安靜靜」。部分人建議拉長週期、降低槓桿，甚至善用期貨作避險工具，而不是把它當成「賭局」。

此外，有網友認為市場結構早已改變，討論重心轉移到Line群組或其他平台，PTT期權板的沒落不代表交易量減少。有人更吐槽「輸家總是有被害妄想症，老是幻想自己的奈米單被黑手狙擊」，提醒不要把虧損完全歸咎於主力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 期貨

相關新聞

烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

台股大漲小回 殺不下去是大多頭！ 之前我有說過如果股票殺不下去就是多頭。可以看到今天雖然盤中震盪下殺，但是下殺狀況一下就穩住。以前震盪盤或是空頭只要開殺一定殺到最低，但是觀察這一個月來只要下殺就會被

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

輝達推動「電力大革命」引爆供應鏈行情，台達電、光寶科成為焦點，法人看好光寶科EPS續增，目標價上看200元。

他勸世曝台指期陷阱！驚揭「黑手掃單」內幕　眾人嘆：真的是賭場

PTT有網友發表「台指期貨操作的勸世文」，直言長期在期權市場能存活下來的人不到一成，當沖更是「死路一條」，呼籲新手切勿輕易入坑。他以自身與同學的經驗警告，市場中電腦掃單、黑手操作層出不窮，散戶若沒有強大心態與系統支撐，往往淪為盤面祭品，引來眾多網友熱議。

謝金河喊台商奇蹟再起！全網一片哀號：反指標出手「台股完了」

財信傳媒董事長謝金河近日表示，川普新一波關稅政策正在重塑全球經濟版圖，台商正迎來「再創奇蹟」的歷史關鍵時刻，預言台灣將誕生眾多「美國概念股」。不過，這番言論在PTT股板卻引來反效果，許多網友直呼「完了」、「老謝出手就是反指標」，甚至戲稱「台股要完了」。

「這一波到底要漲到哪裡」台股多頭急衝！ 網喊：3萬6千點大行情

台股多頭強勢衝高，網友喊「36000大行情」、也有人酸「漲到你進場就跌」，多空意見分歧。

