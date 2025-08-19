謝金河喊台商奇蹟再起！全網一片哀號：反指標出手「台股完了」

財信傳媒董事長謝金河近日表示，川普新一波關稅政策正在重塑全球經濟版圖，台商正迎來「再創奇蹟」的歷史關鍵時刻，預言台灣將誕生眾多「美國概念股」。不過，這番言論在PTT股板卻引來反效果，許多網友直呼「完了」、「老謝出手就是反指標」，甚至戲稱「台股要完了」。

謝金河在專文中指出，美國要求各國以投資與採購換取低關稅，台灣恐無法置身事外，應主動組成「投資美國台灣隊」。他回顧台商經歷90年代的西進中國、2017年後的回台投資，如今第三波浪潮是大舉投資美國。他強調台積電、鴻海、緯創、環球晶等企業已在美布局，未來在AI、半導體、能源、重電等產業將迎來重大契機。

然而，一名網友在PTT轉貼新聞後直言，謝金河認為這是台商創造奇蹟的機會，但自己反而擔心這是「歷史關鍵時刻」的反指標。此觀點獲得大批網友呼應，留言區一片哀號，有人酸「冥燈又開口了」、「完蛋了，老謝出手真的要丸子」、「老謝講的，反著做比較穩」。也有人以「閉嘴」、「完了」洗版，顯示投資人對其喊話缺乏信任。

不少網友更直言「老謝是台股最大空軍」、「老謝開口就是訊號」，並拿過去經驗調侃：「糕點到啦」、「近前高才在吹，股價要崩了」、「老謝講什麼就要跑」。部分投資人則認為他只會「嘴砲喊盤」、「危言聳聽」，甚至嘲諷「財訊要不要也去美國發刊，才有說服力」。

也有少數網友提出不同看法，認為台灣確實需思考國際布局，台積電、鴻海這類企業具備資本與技術優勢，在美國投資仍可能帶來長線機會。不過多數散戶態度謹慎，甚至抱持「老謝唱多就是逃命波」的心態，寧可把此視為市場反向操作的訊號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。