烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

該網友在PTT文章中指出，戰爭是否結束仍有變數，歐盟態度曖昧，美俄卻有意透過協商尋求停火。他好奇若真停戰，哪些市場板塊能成為最大贏家。

留言中，不少人直覺點名「散裝航運、鋼鐵、水泥」等重建概念股，認為戰後基建需求龐大，傳產股將直接受惠。有人甚至直言「大成鋼先來三根漲停」、「中鋼、台泥四寶會起飛」，並指出烏克蘭戰後重建勢必帶動原物料需求，成為投資主流。

另一派網友則認為能源市場將劇烈波動，有人預期「石油會跌，對台塑四寶是利多」、「便宜俄油要來了」，也有人認為制裁若解除，俄羅斯能源公司將迎來大漲。部分網友則提醒，戰爭結束後軍工產業恐面臨利空，「軍工會崩」、「美國戰爭財沒了」，但相對來說，歐洲股市可能迎來爆衝。

還有網友以戲謔口吻表示，「遊戲股會漲，大家不打仗改打遊戲」、「航空可去烏克蘭援助妹子」，甚至有人開玩笑「龍巖、靈骨塔」也能受惠，凸顯散戶對市場題材的各種聯想。此外，部分人則直言「已反應」、「利多出盡會崩盤」，認為行情未必如想像般單純，市場可能只是短線炒作。

烏俄停戰若成真，市場關注焦點主要落在重建、能源與航運三大方向。不過，也有網友提醒烏克蘭債務沉重，實際重建資金來源仍是隱憂，投資人須謹慎評估。這場「和平行情」究竟是資金狂歡還是真實轉機，仍有待後續發展驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。