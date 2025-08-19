快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統與普亭總統將於15日在阿拉斯加會見，商討烏俄戰事停火，但卻少了澤倫斯基(中)。(美聯社)
川普總統與普亭總統將於15日在阿拉斯加會見，商討烏俄戰事停火，但卻少了澤倫斯基(中)。(美聯社)

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

該網友在PTT文章中指出，戰爭是否結束仍有變數，歐盟態度曖昧，美俄卻有意透過協商尋求停火。他好奇若真停戰，哪些市場板塊能成為最大贏家。

留言中，不少人直覺點名「散裝航運、鋼鐵、水泥」等重建概念股，認為戰後基建需求龐大，傳產股將直接受惠。有人甚至直言「大成鋼先來三根漲停」、「中鋼、台泥四寶會起飛」，並指出烏克蘭戰後重建勢必帶動原物料需求，成為投資主流。

另一派網友則認為能源市場將劇烈波動，有人預期「石油會跌，對台塑四寶是利多」、「便宜俄油要來了」，也有人認為制裁若解除，俄羅斯能源公司將迎來大漲。部分網友則提醒，戰爭結束後軍工產業恐面臨利空，「軍工會崩」、「美國戰爭財沒了」，但相對來說，歐洲股市可能迎來爆衝。

還有網友以戲謔口吻表示，「遊戲股會漲，大家不打仗改打遊戲」、「航空可去烏克蘭援助妹子」，甚至有人開玩笑「龍巖、靈骨塔」也能受惠，凸顯散戶對市場題材的各種聯想。此外，部分人則直言「已反應」、「利多出盡會崩盤」，認為行情未必如想像般單純，市場可能只是短線炒作。

烏俄停戰若成真，市場關注焦點主要落在重建、能源與航運三大方向。不過，也有網友提醒烏克蘭債務沉重，實際重建資金來源仍是隱憂，投資人須謹慎評估。這場「和平行情」究竟是資金狂歡還是真實轉機，仍有待後續發展驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 戰爭 軍工 美國 烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

延伸閱讀

00878高股息ETF之王的隱憂！懶錢包：配息三連降、報酬普通、股東數見頂回落

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

存股哥心法曝：00878衝200張、00982A小試槓桿！穩定現金流最重要

台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

相關新聞

烏俄停戰受惠股⋯「散裝、鋼鐵、水泥」最有戲！網猜原物料成主流

美俄傳出有意推動烏俄停戰，並在白宮舉行會談，消息在PTT掀起討論。有網友發文請益，假若澤倫斯基選擇妥協換取停戰，俄羅斯解除制裁，究竟哪些類股會率先受惠？原PO點名石油、食品等可能標的，引發眾多網友留言，從傳產、能源到航運，各方看法分歧。

台股大漲小回…殺不下去是大多頭！直雲：金像電強勢「買跌盤中漲的」

台股大漲小回 殺不下去是大多頭！ 之前我有說過如果股票殺不下去就是多頭。可以看到今天雖然盤中震盪下殺，但是下殺狀況一下就穩住。以前震盪盤或是空頭只要開殺一定殺到最低，但是觀察這一個月來只要下殺就會被

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

輝達推動「電力大革命」引爆供應鏈行情，台達電、光寶科成為焦點，法人看好光寶科EPS續增，目標價上看200元。

他勸世曝台指期陷阱！驚揭「黑手掃單」內幕　眾人嘆：真的是賭場

PTT有網友發表「台指期貨操作的勸世文」，直言長期在期權市場能存活下來的人不到一成，當沖更是「死路一條」，呼籲新手切勿輕易入坑。他以自身與同學的經驗警告，市場中電腦掃單、黑手操作層出不窮，散戶若沒有強大心態與系統支撐，往往淪為盤面祭品，引來眾多網友熱議。

謝金河喊台商奇蹟再起！全網一片哀號：反指標出手「台股完了」

財信傳媒董事長謝金河近日表示，川普新一波關稅政策正在重塑全球經濟版圖，台商正迎來「再創奇蹟」的歷史關鍵時刻，預言台灣將誕生眾多「美國概念股」。不過，這番言論在PTT股板卻引來反效果，許多網友直呼「完了」、「老謝出手就是反指標」，甚至戲稱「台股要完了」。

「這一波到底要漲到哪裡」台股多頭急衝！ 網喊：3萬6千點大行情

台股多頭強勢衝高，網友喊「36000大行情」、也有人酸「漲到你進場就跌」，多空意見分歧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。