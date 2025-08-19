「PCB之亂」行情能撐多久？網憂隨時反轉：到出第三季財報

近期台股「PCB之亂」持續延燒，不僅銅箔基板帶頭上攻，市場熱度更蔓延至各類板材族群。PTT有網友回顧過去被動元件、航運股的狂潮後提問：「這波PCB之亂會持續到何時？是不是要等到董娘賣股才會結束？」文章一出，引來大批網友留言討論，有人認為漲勢還沒結束，有人則警告隨時可能反轉，形成多空激辯。

原PO以過去投資經驗指出，被動元件之亂由MLCC領漲，後續擴散到電感與電容；航運之亂則是貨櫃三雄點火，再帶動散裝與陸運。如今PCB走勢相似，本來只是銅箔基板大漲，現在卻演變成整個板材族群「全面噴出」，因此好奇市場熱潮究竟還能延續多久。

不少網友延伸原PO疑問，直接點名「董娘賣股就是訊號」、「漲到EPS出來就差不多了」，認為只要公司派開始出脫或基本面數據揭曉，才可能讓行情降溫。另有網友直言「會噴到台股回檔才結束」、「至少撐到第三季財報」，暗示短期內仍有上漲空間。

另一方面，部分投資人則以自嘲口吻看待行情，有人說「漲到我買就跌了」、「我一融資進場就是訊號」，甚至笑稱「不是不會跌，是因為我還沒進場」。這類留言迅速獲得共鳴，形成一股「進場即反轉」的戲謔氛圍，顯示散戶對短線市場的矛盾心態。

也有網友提出謹慎觀點，提醒「連利潤最低的PCB都在漲要小心」、「這波應該是資金炒出來的」、「等半年後大家開始算本益比，就會有人在等解套」。另有留言認為台股主流族群每年都會輪動，行情不算亂，只是資金湧入下的自然現象，關鍵在於投資人能否及時下車。

值得注意的是，仍有部分網友點名具業績支撐的公司，如台光電、金像電等，認為在訂單與漲價題材加持下，漲勢具備基本面條件，提醒不要一味看空。同時，也有人將行情與ETF、行事曆、甚至「少年股神對帳單」等市場指標掛勾，顯示散戶解讀行情的方式多元化。

整體來看，PCB族群的漲勢是否還有續航力，仍存高度分歧。網友一方面戲稱「等你進場就會跌」，另一方面也有人認為「至少到第三季財報才見真章」。這場「PCB之亂」究竟是資金炒作的末升段，還是基本面支撐的長線行情，仍待時間驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。