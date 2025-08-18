快訊

台股收盤創歷史新高！衝上24,482點 PCB族群齊噴…網酸：高股息完全沒漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股18日收盤衝上24,482點創歷史新高，成交量達4,435億元，權值股由聯發科、鴻海撐盤，卻有投資人喊「高股息完全沒漲」。中央社
眾多利多因素加持，台股18日強勢收紅，早盤以24,270點開出，盤中一路震盪走高，終場收在24,482點，大漲148點，漲幅0.61%，成交量放大至 4,435億元，再度改寫歷史新高。

櫃買指數同樣走揚，收在248點，上漲2.27點，顯示中小型股人氣延續。權值股方面，台積電（2330）收在平盤1,180元，聯發科（2454）、鴻海（2317）表現最亮眼，為大盤注入動能。

盤面族群火熱，PCB、矽光子、光通訊、電池模組齊漲，聯茂、光聖、穩懋、富采等多檔個股漲停，生技與鋼鐵也有不錯表現。多頭氣氛明顯升溫。

不過，股市衝高之際，也有投資人無感吐槽高股息完全沒漲==」，暗指行情雖旺，但並非人人受惠。

留言區熱議四起，「24500了」、「年底3萬見啦」、「笑死，沒在鳥美國老番顛300%的啦」，看漲與唱衰兩派繼續交鋒，討論相當激烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

