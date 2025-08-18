台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

台股週一（8/18）再度上演強勢行情，大盤一舉衝上24,515點，刷新歷史紀錄。分析師郭哲榮強調，他早已預告「關稅利空出盡」，結果果真照劇本上演，行情續強直逼2萬5。

郭哲榮直言，雖然美國總統川普拋出晶片稅可能拉高到300%的震撼言論，但市場反應卻相當淡定，盤中僅短暫下跌，隨即創高。他認為這已證明，只要台股因關稅拉回，就是絕佳買點，「連超高稅率都壓不住，現在不進場，只會一路被軋空手」。

除了大盤，櫃買市場更是火熱，已經連收8紅，中小型股明顯比大盤更強。哲哲解讀，近期融資雖有上升，但水位仍遠低於股災前的高峰，顯示散戶並未全面進場，而這正是行情持續向上的關鍵訊號。

在債市方面，他提到自己關注的國泰20年美債（00687B）短線震盪，主要因市場對未來一年通膨預期從4.5%升到4.9%，不過仍有2到3碼降息的空間，因此長線不必過度擔憂，美債「隨時會再反彈」。

整體來看，郭哲榮認為大盤早已進入主升段，無論是權值股推升還是中小型股補漲，行情都還沒結束。他再度強調，行情將挑戰25,000點甚至更高，「現在才是關鍵時刻」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。