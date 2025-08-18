快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

聯合新聞網／ 綜合報導
台股週一盤中衝上24,515點，改寫歷史新高。分析師郭哲榮直言，關稅早已利空出盡，連川普喊晶片稅300%也壓不住行情。中央社
台股週一盤中衝上24,515點，改寫歷史新高。分析師郭哲榮直言，關稅早已利空出盡，連川普喊晶片稅300%也壓不住行情。中央社

台股週一（8/18）再度上演強勢行情，大盤一舉衝上24,515點，刷新歷史紀錄。分析師郭哲榮強調，他早已預告「關稅利空出盡」，結果果真照劇本上演，行情續強直逼2萬5。

郭哲榮直言，雖然美國總統川普拋出晶片稅可能拉高到300%的震撼言論，但市場反應卻相當淡定，盤中僅短暫下跌，隨即創高。他認為這已證明，只要台股因關稅拉回，就是絕佳買點，「連超高稅率都壓不住，現在不進場，只會一路被軋空手」。

除了大盤，櫃買市場更是火熱，已經連收8紅，中小型股明顯比大盤更強。哲哲解讀，近期融資雖有上升，但水位仍遠低於股災前的高峰，顯示散戶並未全面進場，而這正是行情持續向上的關鍵訊號。

在債市方面，他提到自己關注的國泰20年美債（00687B）短線震盪，主要因市場對未來一年通膨預期從4.5%升到4.9%，不過仍有2到3碼降息的空間，因此長線不必過度擔憂，美債「隨時會再反彈」。

整體來看，郭哲榮認為大盤早已進入主升段，無論是權值股推升還是中小型股補漲，行情都還沒結束。他再度強調，行情將挑戰25,000點甚至更高，「現在才是關鍵時刻」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 關稅 通膨 美國 川普 大盤 美債 權值股 00687B國泰20年美債

延伸閱讀

家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

0050想獲利了結轉房產？清流君20年數據比較：買房淨資產6930萬、0050滾出9720萬

相關新聞

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

台股週一（8/18）再度上演強勢行情，大盤一舉衝上24,515點，刷新歷史紀錄。分析師郭哲榮強調，他早已預告「關稅利空出盡」，結果果真照劇本上演，行情續強直逼2萬5。 郭哲榮直言，雖然美國總統川

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！ 台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過244

勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

勞退新制滿20年，官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。勞動部也強調，平均年化報酬率6%，除了複利效果，還能節稅與確保老年退休金安全。 不過在股板，酸言居多。有網友直嗆「20年才翻倍

熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉

PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。

台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。