快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股衝破歷史新高24,416點，直雲言「ALL IN才爽賺」，單日帳上又進帳80萬，強調降息循環推動多頭行情。中央社
台股衝破歷史新高24,416點，直雲言「ALL IN才爽賺」，單日帳上又進帳80萬，強調降息循環推動多頭行情。中央社

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！

台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過24416只是通往多頭宇宙的起點，我的粉絲都知道降息循環要強力做多！來直雲這邊獲得正確的資訊超重要！

股市漲很重要，選擇的持股漲更重要！我們的股票非常非常地強勢，奇鋐、台達電、鴻海、臻鼎-KY、金像電和台燿，整體績效真的噴到翻掉，好的選股才能把錢通通收回來！

目前因為台股的成交量都撐到5000億，我認為這些熱錢還會繼續推升台股繼續往上抬，加上前高壓力已過，未來更是萬里無雲！

今天又直接+80萬，每天就這樣60~80萬這樣賺，重點還是ALL IN的威力。不要聽別人說什麼兩成三成持股！跟著直雲爆賺了！

先不多說了，我開一台飛機來載錢了！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 績效 壓力 做多 宇宙 成交量

延伸閱讀

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

存股哥實測上槓布局0050：帳面+6.6％…但強調「不是人人適合」！

家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

相關新聞

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！ 台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過244

勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

勞退新制滿20年，官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。勞動部也強調，平均年化報酬率6%，除了複利效果，還能節稅與確保老年退休金安全。 不過在股板，酸言居多。有網友直嗆「20年才翻倍

熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉

PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。

台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。