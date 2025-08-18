台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！

台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過24416只是通往多頭宇宙的起點，我的粉絲都知道降息循環要強力做多！來直雲這邊獲得正確的資訊超重要！

股市漲很重要，選擇的持股漲更重要！我們的股票非常非常地強勢，奇鋐、台達電、鴻海、臻鼎-KY、金像電和台燿，整體績效真的噴到翻掉，好的選股才能把錢通通收回來！

目前因為台股的成交量都撐到5000億，我認為這些熱錢還會繼續推升台股繼續往上抬，加上前高壓力已過，未來更是萬里無雲！

今天又直接+80萬，每天就這樣60~80萬這樣賺，重點還是ALL IN的威力。不要聽別人說什麼兩成三成持股！跟著直雲爆賺了！

先不多說了，我開一台飛機來載錢了！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。